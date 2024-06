Evenimentele din ultimele zile de la concertul Coldplay, desfășurat pe Arena Națională din București, au captat atenția publicului din România. În timpul primei seri a concertului, britanicii au respectat tradiția lor de a invita pe scenă un artist local, iar alegerea lor a căzut asupra lui Babasha, un tânăr cântăreț de manele în vârstă de 22 de ani, care a împărțit România în două.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Babasha a urcat pe scenă, dar momentul său artistic s-a transformat într-un eșec, fiind huiduit de cei peste 50.000 de spectatori prezenți la concertul de pe 12 iunie. În această atmosferă tensionată, Loredana Groza a fost printre puținii care l-au susținut pe tânărul artist. Aceasta a aplaudat performanța lui Babasha, iar dovada a fost postată pe contul ei de Instagram. Gestul său nu a trecut neobservat, iar Babasha i-a mulțumit într-un comentariu emoționant: „Mulțumesc din toată inima”.

„Sunt mai actuale ca niciodată versurile pe care le-am scris acum 17 ani și ceva:

«Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau oltean

Suntem Made in Romanie

Chiar dacă ești bănățean, regățean sau țigan,

Suntem Made in Romanie…»

Aseară la Coldplay am fost aproape singura care s-a ridicat și a aplaudat momentul atât de controversat în care tânărul cântăreț român a urcat. Babasha a cântat pe scenă alături de Chris Martin.

Just Relate not React

Just Include not Exclude!

We are all Made in Romania!”, a scris Loredana Groza pe Instagram.

Recomandări Vladimir Putin a anunțat în ce condiții va pune capăt războiului din Ucraina: „Ne așezăm la masa negocierilor chiar mâine”

Ziua a doua a concertului Coldplay a adus o schimbare semnificativă. Babasha a avut o nouă șansă de a urca pe scenă, iar de această dată, publicul de pe Arena Națională l-a primit cu aplauze, dovedind că și-a schimbat atitudinea. Aproximativ 50.000 de oameni au susținut momentul artistic al tânărului manelist, marcând astfel o revenire spectaculoasă în fața românilor.

Ce a transmis solistul trupei Coldplay după ce Babasha a fost huiduit

Solistul trupei Coldplay, Chris Martin, a surprins publicul de pe Arena Națională la al doilea concert de joi cerându-i să-l huiduie. Dorința sa a venit la finalul unui mic discurs, în care a vorbit despre show-ul de miercuri și despre reacția publicului în legătură cu manelistul Babasha.

„Aseară am susţinut primul nostru concert în România. M-am simţit şocat, trist şi cumva vinovat că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta.

Călătorim în toată lumea, poate nu înţelegem prin ce treceţi voi, cultura voastră, dar ştiu că iubim lumea la fel, asta însemnând că şi pe români. Pentru noi ieri a fost foarte frumos, noi vă iubim oricum. Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume. Aş vrea să invit trei oameni pe scenă. Nu contează de unde sunteţi”, a spus el.

Recomandări INTERVIU | Raul Pintilie, cercetător al conflictelor din Orientul Mijlociu: „În cazul Hamas, renunțarea la componenta armată ar însemna renunțarea la însăși rațiunea existenței sale”

Pe scenă au fost invitați, din public, trei fani, printre ei fiind un imigrant și un tânăr purtând un costum de elefant, o referință la videoclipul piesei „Paradise”, și un supraviețuitor al incendiului de la Colectiv, din 2015.

Urmărește-ne pe Google News