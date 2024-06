Programul concertelor Coldplay – cine mai cântă pe Arena Naţională

Organizatorii concertului au anunțat că două artiste vor cânta în deschiderea concertelor Colplay din București. Este vorba despre artista EMAA din România și Maisie Peers din Regatul Unit.

18:30 – EMAA

19:15 – Maisie Peters

20:30 – Coldplay

Setlistul concertelor Coldplay

Act .i. Planets

Higher Power Adventure of a Lifetime Paradise The Scientist

Act .ii. Moons

Viva la Vida Hymn for the Weekend Up&Up Politik Yellow

Act .iii. Stars

Human Heart People of the Pride Clocks Infinity Sign Something Just Like This Midnight My Universe A Sky Full of Stars

Act .iv. Home

Sparks Don’t Panic The Jumbton Song Fix You Biutyful All My Love

Cum ajungi la Arena Naţională

Două linii de transport public vor fi înfiinţate în Bucureşti cu ocazia concertelor Colpdplay de la Arena Naţională, în zilele de 12 şi 13 iunie, anunţă Primăria Capitalei, relatează News.ro.

În cele două zile, ȋn intervalele orare 16.00-20.30, şi 22.45-0.30, vor fi înfiinţate două linii de transport şi suplimentate alte două.

Înfiinţarea liniei 700 cu autobuze electrice – aceasta va funcţiona la un interval de succedare de circa 10 minute, ȋn ambele sensuri, ȋntre Piaţa Unirii şi Arena Naţională pe traseul: Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, șos. Mihai Bravu, str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin.

Ultima plecare de la Piaţa Unirii către Arena Naţională va fi la ora 20.30, iar ultima plecare de la Arena Naţională către Piaţa Unirii va fi la ora 0.30.

Autobuzele vor efectua opriri ȋn staţiile: „Bd. I.C. Brătianu” (ȋn ambele sensuri), situate pe Bd. Unirii ȋn zona magazinului Unirea Shopping Center, respectiv „Piaţa Unirii 4”, „Piaţa Unirii 1” şi „Piaţa Unirii 2”, amplasate ȋn Piaţa Unirii, precum şi la Arena Naţională pe Bd. Pierre de Coubertin.

Înfiinţarea liniei 87 cu troleibuze cu autonomie – aceasta va funcţiona (comun cu linia 86), la un interval de succedare de circa 10 minute, ȋn ambele sensuri, ȋntre Piaţa Romană şi Arena Naţională pe traseul: Piaţa Romană, Bd. Dacia, str. Traian, str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, str. Matei Voievod, str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin.

Ultima plecare de la Piaţa Romană către Arena Naţională va fi la ora 20.30, iar ultima plecare de la Arena Naţională către Piaţa Romană va fi la ora 0.30.

Troleibuzele vor efectua opriri ȋn staţiile: „Piaţa Romană” (din rondul Piaţa Romană), respectiv la Arena Naţională pe Bd. Pierre de Coubertin.

Suplimentarea parcului circulant pe linia 90 cu troleibuze cu autonomie – aceasta va funcţiona după-amiază la un interval de succedare de circa 10 minute.

Ultima plecare de la Semănătoarea către Arena Naţională va fi la ora 20.30, iar ultima plecare de la Arena Naţională către Semănătoarea va fi la ora 0.30.

Suplimentarea parcului circulant pe liniile de noapte N1 şi N10, care vor fi dotate cu autobuze hibrid – acestea vor funcţiona ȋn intervalul orar 22.30-0.30 la un interval de succedare de circa 10 minute. La afluire transportul spectatorilor va fi asigurat pe inelul median (șos. Mihai Bravu) de tramvaiele liniilor 1 şi 10 care sunt programate să funcţioneze la un interval de 6-8 minute.

Restricţii de trafic cu ocazia concertelor Coldplay

Se va interzice accesul, oprirea și staționarea vehiculelor începând de marți, ora 7.00, până după terminarea concertului, în zona intrărilor în Complexul Național Arena din Bd. Basarabia, Str. Maior Coravu și Bd. Pierre de Coubertin.

De asemenea, de miercuri, ora 8.00, până joi, după terminarea concertului, se va restricționa traficul rutier, cu excepția STB (troleibuzele 90 si 86 și liniile special înființate), după cum urmează:

-Str. Maior Coravu, între Șos. Mihai Bravu și intrarea în Stadionul Arena Națională;

-Str. Pierre de Coubertin, între Str. Vatra Luminoasă până la intrarea în complexul sportiv;

-Str. Tony Bulandra, între Str. Vatra Luminoasă și Str. Maior Coravu.

Reguli de acces la concertele Coldplay

Accesul la concert va fi permis doar în baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată, până la finalul evenimentului. Cei care părăsesc zona evenimentului și doresc să reintre vor fi nevoiți să cumpere un bilet nou. Același lucru este valabil și pentru posesorii de brățări. Biletul și brățara trebuie păstrate pe toată durata evenimentului, iar spectatorii trebuie să aibă asupra lor și un act de identitate valid.

Biletul nu poate fi înlocuit/ reemis dacă este pierdut, furat sau distrus și este valabil pentru o singură intrare. Biletul nu poate fi transferat către o altă persoană sau revândut.

Cu ce nu ai voie să intri pe Arena Naţională, ce este permis

În zona de concert va fi permis accesul cu: bidoane de plastic (tip sport) reutilizabile GOALE, având capacitate de maximum 750 ml (nu se acceptă recipiente de tip PET), aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de rețetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm. Este permis accesul cu produse de tip SPF în recipiente de plastic cu o capacitate de maximum 100 ml.

În zona de concert nu va fi permis accesul cu: băuturi și produse alimentare achiziționate din afară perimetrului locației, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante etc.), sticle PET, doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente (inclusiv laptopuri), lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete și skateboards.

La toate dintre cele trei zone de acces în stadion vor exista lockers în număr limitat. În limita disponibilității, acestea vor putea fi folosite contra cost (25 lei, TVA inclus/ per locker).

Ce faci cu brăţara primită, după concert

Spectatorii vor primi brățări eco-friendly, confecționate din material compostabil, pe care sunt rugați să le returneze după show la punctele semnalizate corespunzător, astfel încât să poată fi refolosite în următoarele concerte ale turneului, reducând în acest mod deșeurile.

Apă gratuită la cocertele Coldplay Bucureşti 2024

În cadrul evenimentului vor exista stații de apă potabilă gratuită pentru spectatori.

Cum plăteşti mâncarea şi băuturile la concertele Coldplay

În incinta Arenei Naționale se vor comercializa băuturi răcoritoare, alcoolice și mâncare. Toate băuturile vor fi servite doar la pahar refolosibil, pentru care se va percepe o garanție de 15 lei pentru primul pahar, care se va schimba cu un alt pahar curat la achiziționarea unei noi băuturi. Garanția se va putea recupera de la punctele special amenajate, odată cu predarea paharului. La punctele de returnare pahare va fi acceptat pentru retur un maximum de 4 pahare/ o dată/ per persoană. Garanția se va putea recupera doar dacă paharele returnate sunt intacte (nu se acceptă pahare rupte/ sparte/ îndoite/ topite/ cu scris pe ele/ cu stickers sau gumă de mestecat lipite pe ele, cu scrum în ele etc.).

Toate produsele pot fi procurate cu numerar sau card bancar la toate punctele de bar, însă din cauza numărului mare de participanți prezenți la locație, plățile cu card pot înregistra întârzieri.

Spectatorii ce dețin bilete pe gazon au acces la barurile și toaletele de pe inel, precum și la food trucks de la exterior, folosind scările special amenajate.

Alte recomandări ale organizatorilor

Organizatorii recomandă spectatorilor ca, odată intrați în spațiul de concert, să localizeze cea mai apropiată ieșire de urgență de sectorul în care au alocate biletele.

De asemenea, spectatorii sunt încurajați să repereze punctele de prim ajutor apropiate zonei în care au alocate biletele.

Înregistrarea de orice fel a spectacolului este strict interzisă. Managementul artistului poate confisca orice aparat de înregistrare audio-video folosit astfel, deținut de participanții la eveniment.

În timpul spectacolului este posibil să se folosească lumini stroboscop care pot dăuna persoanelor cu epilepsie fotosensibilă.

În incinta Arenei Naționale, fumatul este strict interzis, mai puțin în zonele special amenajate și marcate. Cei care nu vor respectă această regulă sunt pasibili de amendă.

Pentru siguranța publicului și bună desfășurare a evenimentului, participanții sunt rugați să se supună controlului corporal amănunțit la cererea agenților de securitate.

Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi fotografii și înregistrări video cu participanții la eveniment în scop promoțional. Spectatorii își cedează – prin participarea la eveniment – toate drepturile pentru fotografii și înregistrări realizate în timpul concertului, către organizator și terți.

Pentru siguranța publicului și bună desfășurare a evenimentului, la accesul în incinta Arenei Naționale vor fi puncte de control corporal amănunțit obligatoriu, iar participanții sunt rugați să coopereze cu agenții de securitate pentru efectuarea controlului și eliminarea formării cozilor.

Cât au costat biletele la concertele Coldplay

Ambele concerte Coldplay sunt sold-out, potrivit platformelor de ticketing care au vândut biletele. Organizatorii nu recomandă achiziționarea biletelor din alte surse.

Ultimate Specheres Experience – 4915 lei

Un bilet premium cu loc pe scaun

Tur Once-In-A-Lifetime în culisele producției*

Posibilitatea de a face o fotografie pe scenă înainte de show*

Acces în lounge-ul Kaotica pre-show, ce include: Cocktail de bun venit la sosire, tartine gratuite, bere, vin, băuturi răcoritoare gratuite

Acces la un stand de merchandise dedicat

Acces expoziție foto Coldplays Music of The Spheres World Tour

Oportunități foto, muzică și multe altele!

Obiect de merch exclusiv, doar pentru Ultimate Spheres Experiences

Un obiect cadou Coldplay sustenabil, creat special

O brățară Coldplay eco-friendly pentru lounge

Acces / check-in dedicat și asistență din partea staff-ului

*Fără participarea artiștilor

Kaotica Lounge Experience – 2736,11 lei

Un bilet premium cu loc pe scaun

Acces în lounge-ul Kaotica pre-show, ce include: cocktail de bun venit la sosire, tartine gratuite, bere, vin, băuturi răcoritoare gratuite

Acces la un stand de merchandise dedicat

Acces expoziție foto Coldplays Music of The Spheres World Tour

Oportunități foto, muzică și multe altele

Un obiect cadou Coldplay sustenabil, creat special

O brățară Coldplay eco-friendly pentru lounge

Acces / check-in dedicat și asistență din partea staff-ului

*Fără participarea artiștilor

Floris Early Entry Experience – 1307,78 lei

Un bilet cu loc în picioare, în teren

Early entry în teren, înaintea publicului general

Un obiect cadou Coldplay sustenabil, creat special

O brățară Coldplay eco-friendly

Acces / check-in dedicat și asistență din partea staff-ului

Kubik Experience – 1608,34 lei

Un bilet premium cu loc pe scaun

Un obiect cadou Coldplay sustenabil, creat special

O brățară Coldplay eco-friendly

Intrare dedicata în locație

Acces / check-in dedicat și asistență din partea staff-ului

Supersolis Experience – 1333,89 lei

Un bilet cu loc pe scaun

Un obiect cadou Coldplay sustenabil, creat special

O brățară Coldplay eco-friendly

Intrare dedicată în locație

Acces/check-in dedicat și asistență din partea staff-ului

Calypso Seats – 990 lei

Un bilet premium cu loc pe scaun

Acces în zona exclusivă de food&drinks

Intrare dedicată în locație

Acces General

Standing A – 480 de lei

Pe teren, fără loc, în fața scenei. Include pretul biletului 480 lei si comision de emitere 48 lei

Pe teren, fără loc, în fața scenei. Include pretul biletului 480 lei si comision de emitere 48 lei Categoria 1 – 725 de lei

Include pretul biletului 652.5 lei si comision de emitere 72.5 lei

Include pretul biletului 652.5 lei si comision de emitere 72.5 lei Categoria 2 – 645 de lei

Include pretul biletului 580.5 lei si comision de emitere 64.5 lei

Include pretul biletului 580.5 lei si comision de emitere 64.5 lei Categoria 3 – 585 de lei

Include pretul biletului 540 lei si comision de emitere 55.32 lei

Include pretul biletului 540 lei si comision de emitere 55.32 lei Categoria 4 – 415 de lei

Include pretul biletului 373.5 lei si comision de emitere 41.5 lei

Include pretul biletului 373.5 lei si comision de emitere 41.5 lei Categoria 5 – 300 de lei

Include pretul biletului 270 lei si comision de emitere 30 lei

Include pretul biletului 270 lei si comision de emitere 30 lei Categoria 6 – 199 de lei

Include pretul biletului 179.1 lei si comision de emitere 12.5 lei

Despre Coldplay

Coldplay este o formație de rock alternativ și piano-rock din Londra, Regatul Unit, printre cele mai cunoscute formații din lume. Formația este compusă din Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman și Will Champion.

Coldplay este una dintre cele mai de succes trupe ale noului mileniu, vânzând peste 50 de milioane de albume. Trupa este, de asemenea, cunoscută pentru single-urile de succes „Speed of Sound”, „Clocks” și „Viva la Vida”. A fost premiată cu multe Premii Grammy. Coldplay și-a câștigat faima mondială cu lansarea single-ului „Yellow”, urmat de succesul albumului de debut, Parachutes (2000), care a fost nominalizat la Mercury Prize. Atât Parachutes cât și următorul album, A Rush of Blood to the Head (2002), au avut un imens succes; cel din urmă a fost numit de către NME Albumul Anului. X&Y (2005) a primit și el laude; din decembrie 2006, formația a lucrat cu producătorul Brian Eno la cel de-al patrulea album, Viva la Vida or Death and All His Friends care a apărut în anul 2008. Albumul a fost premiat cu două Premii Grammy, pentru Cel mai bun album rock al anului și pentru Cel mai bun Duo sau Formație. Tot din albumul Viva la Vida or Death and All His Friends face parte și single-ul „Viva la Vida” care a primit Premiul Grammy în calitate de Cântecul anului 2008.

