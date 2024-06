După ce la primul concert Coldplay susținut pe Arena Națională din București, pe 12 iunie, Babasha a fost huiduit de mai bine de jumătate din spectatori în timp ce cânta maneaua „Păi Naa” acompaniat de Chris Martin la pian, la al doilea publicul l-a aplaudat.

Deși mulți se întrebau dacă manelistul va mai urca pe scenă după reacția neașteptată a spectatorilor, tânărul în vârstă de 22 de ani și-a făcut apariția încrezător pe scenă și în seara de joi, 13 iunie. „Final cu aplauze, așa cum merită”, a scris pe Instagram unul dintre spectatorii de la concertul care a avut loc aseară.

„Sunt împlinit sufletește că am văzut atâta solidaritate și atât de multă susținere”

Pe Instagram, după ce a fost aplaudat și nu huiduit, Babasha a transmis un mesaj, mulțumindu-le tuturor celor care l-au susținut după momentul neașteptat din prima seară a concertului Coldplay. „Încep ușor, ușor să-mi revin din nebunia care s-a petrecut în ultimele două zile. Repet, este o veste pe care am primit-o pe neașteptate și sunt convins că oricine ar fi acceptat în locul meu această uriașă oportunitate”.

„Mulțumesc celor de la Coldplay și echipelor noastre că s-au ocupat să devină adevărat acest eveniment. Cred că este la voia lui Dumnezeu să fie așa mare contrast între cele două zile de concert. Sper din toată inima să apară schimbări și sunt împlinit sufletește că am văzut atâta solidaritate și atât de multă susținere din partea atâtor oameni normali, virali, vedete, toate națiile posibile, ț*****, români și străini. Vreau doar să vă mulțumesc!”, a declarat manelistul, care se bucură de un val uriaș de susținere din partea persoanelor publice, printre care Smiley, Loredana Groza, Selly și Amalia Năstase.

Ce a transmis solistul trupei Coldplay după ce Babasha a fost huiduit

Solistul trupei Coldplay, Chris Martin, a surprins publicul de pe Arena Națională la al doilea concert de joi cerându-i să-l huiduie. Dorința sa a venit la finalul unui mic discurs, în care a vorbit despre show-ul de miercuri și despre reacția publicului în legătură cu manelistul Babasha.

„Aseară am susţinut primul nostru concert în România. M-am simţit şocat, trist şi cumva vinovat că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta.

Călătorim în toată lumea, poate nu înţelegem prin ce treceţi voi, cultura voastră, dar ştiu că iubim lumea la fel, asta însemnând că şi pe români. Pentru noi ieri a fost foarte frumos, noi vă iubim oricum. Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume. Aş vrea să invit trei oameni pe scenă. Nu contează de unde sunteţi”, a spus el.

Pe scenă au fost invitați, din public, trei fani, printre ei fiind un imigrant și un tânăr purtând un costum de elefant, o referință la videoclipul piesei „Paradise”, și un supraviețuitor al incendiului de la Colectiv, din 2015.

