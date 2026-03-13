După ce Alexandra Căpitănescu a fost desemnată câștigătoare și va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Choke Me”, trupa HVNDS, clasată pe locul al doilea, a lansat acuzații la adresa jurizării.

Acuzațiile trupei HVNDS

Potrivit membrilor trupei HVNDS, Andreea Bălan nu ar fi fost prezentă în sală în timpul prestației lor din finala Selecției Naționale. Solistul trupei, Iustin, susține că artista ar fi părăsit sala pentru a discuta cu alte persoane și că ar fi revenit abia spre finalul piesei.

Mai mult, membrii trupei au afirmat că artista nu ar fi fost familiarizată cu piesa lor și că ar fi discutat cu o persoană apropiată lor pentru a obține informații despre momentul artistic.

„Avem toate șansele să bubuim dacă nu o să mai fie Andreea Bălan.(…) Crezi că și în alte momente importante în care trebuia să stea să jurizeze o să stea afară la pauză de vorbă cu alți oameni?

O să se vadă pe filmări cum intră la sfârșitul piesei… nu este din culise, era în timpul finalei. Avem filmări cum a venit în mijlocul piesei, iar în timp ce noi cântam, ea vorbea cu cineva pe care noi îl cunoaștem”, a declarat trupa HVNDS într-o emisiune radio.

Reacția Andreei Bălan

În urma acuzațiilor, Andreea Bălan a venit cu o reacție publică, explicând că situația a fost interpretată greșit. Artista a subliniat că trupa HVNDS a primit din partea ei nota maximă, motiv pentru care consideră că reproșurile nu sunt justificate.

„Ați luat nota 10 din partea mea și comentariile voastre sunt complet răutăcioase. Eu mă pregăteam de recitalul meu greu și nu era nevoie să vă privesc deoarece știam cât de buni sunteți. Altădată să nu mai judecați fără să gândiți. Este foarte relevantă nota, pentru că dacă plecam și le dădeam 5, aveau tot dreptul să comenteze. Așa, este pură frustrare pentru că nu au câștigat și m-au găsit pe mine drept țap ispășitor”, a transmis artista.

Într-un mesaj mai amplu publicat online, cântăreața a detaliat contextul momentului și a explicat modul în care a acordat punctajele în cadrul competiției.

„Nu au fost glume ce ai spus, ci frustrare și răzbunare. Se vede și se simte asta. Până azi, când am postat notele mele, habar nu ai avut că ți-am dat 10 și aceste glume sunt spuse pe credința că ți-aș fi dat 7.

Angajamentul meu de recital și juriu s-a semnat când tu nici nu știai dacă vei concura la acest concurs, iar eu am gestionat foarte bine situația show-ului meu complex și nu a fost nicio problemă că am plecat pe momentul tău pe care îl știam foarte bine și care nu avea o coregrafie sau un show complex de analizat.

La repetiții ai fost mai sigur pe tine decât în concurs, așa că zii merci de nota 10 oferită și lasă frustrarea că nu ai câștigat, bucură-te de locul 2. Acum o dai cu felicitări către Alexandra, dar în interior simți altceva și ai căutat un vinovat. Succes în carieră!”, a spus Andreea Bălan.

România merge la Eurovision cu Alexandra Căpitănescu

În ciuda controverselor apărute după finală, câștigătoarea Selecției Naționale rămâne Alexandra Căpitănescu. Artista va reprezenta România la Eurovision 2026, competiție care va avea loc la Viena.

Piesa „Choke Me” a convins juriul și publicul, aducându-i tinerei cântărețe victoria în finala națională.

