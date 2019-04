„Ella s-a dus la grădiniţă şi am fost surprinşi cât de repede s-a integrat. Marţi am fost la prima întâlnire şi am zis că cât stăm de vorbă să vedem cum se integrează. După ora de discuţie eu am zis hai să luăm copilul şi revenim a doua zi. Nu, ne-a trântit uşa în nas că ea nu mai merge acasă, că ea rămâne la grădiniţă. A luat-o George pe sus cu urlete şi ţipete. A doua zi nu mai ştia cum să se îmbrace mai repede ca să ajungă mai repede la grdăiniţă”, a spus Andreea Bălan într-un vlog pe Youtube.

La începutul lunii martie, Andreea Bălan a devenit mamă pentru a doua oară, iar următoarele trei săptămâni, vedeta a trăit cele mai grele momente. În ciuda faptului că, în timpul cezarienei, a suferit un stop cardio-repirator, cauzat de o embolie cu lichid amniotic, artista și-a ținut fanii la curent cu starea ei de sănătate.

