Andreea s-a bucurat de susținerea fanilor, însă au fost și câțiva, printre care și Iulia Albu, care au acuzat-o că și-a vândut imaginea într-un moment total nepotrivit, făcând reclamă unor produse și inclusiv spitalului, deși a trecut pe lângă moarte.

Conform wowbiz.ro, în ultimul timp contul de YouTube al Andreei Bălan s-a dezvoltat enorm în ultimul timp, ajungând la 256 de vizualizări și o rată de 874 de abonați lunar în martie 2018 până la 2,79 milioane vizualizări și 15.500 abonați lunar în martie 2019. Iar în momentul de față, la o lună și jumătate de la evenimentul dramatic, Andreea Bălan are 3,15 milioane de vizualizări (în ultima lună) și 231.000 de abonați! De exemplu, vlogul Ce s-a întâmplat în ziua nașterii, postat de artistă pe 14 martie, are 229.492 de vizionări. Cel mai probabil, aceasta ajunge la 6.000 – 8.000 dolari în ultimele 30 de zile.

După replicile acide privind răspândirea de informații „gratuite” care a început odată cu problemele generate în urma celei de-a doua cezariene, Andreea le-a transmis zilele trecute un mesaj răutăcioşilor. „Omul nu are nevoie să fie judecat. Are nevoie de mângâiere, de sprijin, de iubire şi de o fărâmă de apreciere sinceră”, a scris Andreea Bălan pe contul personal de Instagram. Zilele trecute, Andreea Bălan a avut prima apariție în cadrul unei emisiuni tv, după cele trei operații suferite. Invitată la „Xtra Night Show”, artista a dezvăluit când va urca pe scenă și ce restricții are pentru următoarele luni.

