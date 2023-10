Chiar dacă amândoi au programe foarte încărcate, el are mai multe antrenamente și competiții sportive, iar ea susține concerte și merge la evenimente, Andreea Bălan și Victor Cornea își găsesc timp și pentru ei, pentru a petrece momente inedite în doi.

Andreea Bălan, escapadă cu Victor Cornea: „Am fost prima oară în viața mea pe Transfăgărășan”

Ieri, jucătorul de tenis a făcut un gest neașteptat pentru iubita lui, Victor Cornea a plimbat-o pe Andreea Bălan pe Transfăgărășan, acolo unde ea nu a mers niciodată. Îndrăgostiții s-au bucurat de o plimbare, au oprit și în mai multe locații și au făcut poze și filmări.

Cu această ocazie, cântăreața și-a promovat și următoarea melodie pe care o va lansa în curând. „Azi am fost prima oară în viața mea pe Transfăgărășan și mi-a plăcut tare mult ? Și dacă tot am ajuns aici, am zis să postez refrenul piesei #Copilărie, care se va lansa pe 9 octombrie de ziua Ellei cu un videoclip foarte frumos! Abia aștept să o auziți pe Ella cum cânta ? Până atunci dacă va place, folosiți sunetul și eu va dau repost pe story ?? #newsong #newvideo #9oct”, a transmis cântăreața.

O fotografie anume realizată la munte a atras atenția, Andreea Bălan și Victor Cornea au făcut un selfie, artista își sărută pe obraz iubitul.

Anunțul făcut de Andreea Bălan despre nunta cu Victor Vlad Cornea

În cadrul interviului pentru Revista VIVA!, cuplul a discutat și despre planurile sale. Andreea și Victor au menționat că nu se grăbesc în ceea ce privește căsătoria, dar nu exclud posibilitatea unei căsătorii în viitor. În același timp, ambii își doresc să continue să se dezvolte în carierele lor și să își atingă obiectivele profesionale.

„Este mult prea devreme totuși să ne gândim la partea aceasta, însă haideți să vedem ce ne rezervă viitorul! Cum am mai spus, avem o conexiune divină și trăim din plin momentul prezent”, a spus sportivul despre nunta cu Andreea Bălan.

Artista a mai fost căsătorită, însă căsnicia ei, în acte, a durat doar 4 luni. Andreea Bălan s-a despărțit de George Burcea la numai patru luni de la nuntă. „Căsătoria mea de 4 luni (în acte atât am fost căsătorită) a survenit în urma șocului avut cu stopul cardiac, deci pot spune că actele nu au fost niciodată o prioritate. Importante pentru mine sunt iubirea și respectul reciproc, iar o relație frumoasă poate funcționa și fără acte. Doar iubirea ține doi oameni împreună.”