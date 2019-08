„Oricum trebuia să facem botezul fetiței și, cum stăteam eu în spital, am avut ideea să facem și nunta. Am stabilit că este pe 15 septembrie, iar acum suntem în pregătiri, e bine că am început din timp. Am ales locația – Le Château, decorul, rochiile de mireasă, tortul, candy barul, tematica. Se va numi Nuntă și Botez în Paradis, Paradis fiind ultimul meu show lansat. Vom avea aproximativ 250 de invitați.

O să facem și cununia civilă, care va avea loc cu două săptămâni înainte, și apoi, pe 15 septembrie, vom face și botezul, și nunta”, a declarat Andreea pentru VIVA!.

Andreea Bălan a vorbit și despre cine se va ocupa de rochiile sale de mireasă. „Voi avea trei rochii și toate vor fi făcute de Otilia Brăiloiu. Am ales-o pentru că ea creează adevărate povești prin rochiile ei și exprimă foarte multă emoție. Prima rochie, care va avea o trenă imensă, va fi extrem de frumoasă și specială, pentru că pe fustă vor fi brodate manual mesajele pe care noi le avem unul către celălalt – va fi scrisă toată povestea noastră de dragoste –, plus datele de naștere ale fetițelor. A doua rochie va fi, în schimb, foarte potrivită pentru vals fiindcă, dansatoare bună fiind, trebuie să existe un vals foarte frumos. Și atunci, și rochia va trebui să fie pe măsură. Iar a treia rochie este surpriză”, a mai adăugat vedeta.

Citeşte şi:

DIICOT: „Am găsit un sac cu resturi umane și cenușă. Dincă a declarat că este trupul Luizei”

GSP.RO FCSB are antrenor! S-ar fi înțeles cu Becali. Când ar urma să fie prezentat

Unica.ro Fetița găsită plină de sânge în Galați a făcut primele declarații. Ce a spus despre cel care a rănit-o

Viva.ro Se simte vinovată Maria Constantin? Ce a declarat după ce a aflat că Marcel TOADER a murit! Asta spune tot!