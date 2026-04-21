Prăbușirea prețului bateriilor propulsează mașinile electrice spre dominația pieței globale

Un factor decisiv în această tranziție este reducerea semnificativă a costurilor bateriilor. Între 2010 și 2025, prețul unui pachet de baterii a scăzut cu 93%, ajungând de la peste 1.000 dolari pe kilowatt-oră la doar 108 dolari. Acest progres este rezultatul unei decade de investiții, politici publice favorabile și învățare industrială. „Fiecare dublare a producției cumulate reduce costurile cu aproximativ 9%”, arată datele industriei globale, potrivit unui articol publicat de revista The Conversation.

Mai mult, producătorii europeni de automobile vor să aplice un nou tip de tehnologie care promite să extindă semnificativ autonomia mașinilor electrice. Cu ajutorul unui mic motor pe benzină, care funcționează exclusiv pentru a reîncărca bateria în timpul mersului, noile vehicule electrice pot atinge o autonomie de până la 1.400 de kilometri.

Vizitatorii examinează noile Tesla Model 3 și Model Y lansate în showroom-ul Tesla din Yeouido, Seul, pe 31 ianuarie 2026
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

În 2024, vânzările globale de vehicule electrice au depășit 17 milioane de unități, marcând una dintre cele mai rapide adoptări tehnologice din istoria transporturilor.

În Europa, prețurile record la carburanți din martie au impulsionat vânzările de mașini electrice, generând prima creștere globală a sectorului din acest an, conform datelor Benchmark Mineral Intelligence citate de Reuters. În Norvegia, aproape toate vehiculele sunt electrice, iar Etiopia a ajuns la o cotă de piață de aproximativ 60% datorită energiei hidroelectrice ieftine. În contrast, SUA rămâne sub 10% cotă de piață.

Fiecare stație de încărcare crește valoarea pieței auto

Vehiculele electrice sunt mai mult decât simple mijloace de transport; ele reprezintă o platformă economică. „Fiecare stație de încărcare instalată face următorul vehicul electric mai atractiv”, subliniază The Conversation. Același lucru se aplică și actualizărilor software și reciclării bateriilor, ceea ce contribuie la reducerea costurilor și la creșterea valorii vehiculelor existente.

Mașini electrice chinezești albe și negre într-o parcare
Mașinile electrice din China și-au făcut loc foarte ușor pe piața europeană. Fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta.

Restricțiile impuse de China asupra litiului și cobaltului forțează inovația în industria auto

Înlocuirea dependenței de petrol cu dependența de minerale rare nu elimină riscurile geopolitice. În 2025, China a impus restricții la exporturile care conțin mai mult de 0,1% elemente rare, cum ar fi litiul, cobaltul sau grafitul. Aceste minerale sunt esențiale pentru producția vehiculelor electrice, dar extragerea lor implică costuri umane și sociale semnificative.

„Creșterea prețurilor la minerale direcționează cercetarea spre tehnologii mai eficiente din punctul de vedere al resurselor”, confirmă datele brevetelor din ultimele patru decenii.

Tranziția electrică poate destabiliza piața muncii și genera un abis tehnologic între Occident și China

Tranziția către vehiculele electrice afectează regiunile tradiționale auto, provocând pierderi de locuri de muncă. Cu toate acestea, procesul de asamblare al acestor vehicule necesită mai multă forță de muncă în țările occidentale, spre deosebire de China, unde automatizarea extremă a dus la apariția „fabricilor întunecate”, fără personal uman. Beneficiile și pierderile economice nu sunt distribuite uniform între comunități, ceea ce reprezintă o provocare majoră.

Tranziția de la motoare pe benzină și motorină către vehicule electrice este așadar reală și ireversibilă, dar nu fără riscuri. Deși elimină dependența de petrol, ea introduce o nouă dependență de minerale critice, cu implicații geopolitice și sociale semnificative. „Curba de învățare continuă să scadă, iar platforma economică generează efecte cumulative”, concluzionează The Conversation.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
