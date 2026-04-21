Promisiuni pentru șoferi, dar fără rezultat

Potrivit Agerpres, citată de Antena3 CNN, Primăria Arad anunța încă din toamna anului 2023 că va introduce un sistem modern de parcare, bazat pe o aplicație mobilă. Aceasta urma să le arate șoferilor, în timp real, unde sunt locuri disponibile în cea mai aglomerată zonă a orașului.

În 2024 au început lucrările, iar pe Bulevardul Revoluției au fost instalați primii senzori. În total, 600 de dispozitive au fost montate în parcările din centrul orașului. Autoritățile spuneau atunci că sistemul va deveni funcțional în 2025.

Primăria dă vina pe trotuare

Deși senzorii au fost instalați, iar aplicația a fost realizată, proiectul nu a fost pus în funcțiune nici până în prezent. Investiția totală s-a ridicat la 2.888.000 de lei, cu TVA inclusă, bani obținuți prin PNRR.

Reprezentanții Primăriei Arad spun că problema este legată de lucrările care au loc pe Bulevardul Revoluției.

„Proiectul […] a fost finalizat anul trecut, având o valoare de 2.888.000,41 lei (cu TVA). În cadrul acestuia au fost instalați 600 de senzori de parcare, însă aceștia nu sunt încă activați, deoarece sunt în desfășurare lucrări de amenajare a trotuarelor”, au transmis autoritățile, scrie sursa citată.

Potrivit acestora, senzorii sunt conectați între ei și nu pot fi activați doar pe anumite porțiuni de drum.

Când ar putea fi lansat sistemul

Primăria estimează că lucrările la trotuare vor fi finalizate, cel mai probabil, în toamnă. Abia după aceea sistemul de parcare inteligentă ar putea fi pus în funcțiune.

Proiectul este unul așteptat de șoferii din Arad, mai ales că în zona centrală este foarte greu de găsit un loc de parcare în timpul zilei.

Când aplicația va deveni disponibilă, aceasta va indica locurile libere în funcție de poziția GPS a mașinii, astfel încât șoferii să nu mai fie nevoiți să caute minute în șir un loc unde să parcheze.

Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
