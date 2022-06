Andreea Bănică va împlini 44 de ani peste două săptămâni, este o artistă apreciată nu doar pe plan intern, ci și în străinătate, mai ales la vecinii de la sud de Dunăre, unde este extrem de iubită. În adolescență a resimțit nu doar dragostea părinților, pe care acum i-ar dori din nou în viața ei, ci și diverse lipsuri, puștoaica din Eforie împrumutând haine sau încercând să-și croiască ținute modificând rochiile mamei.

Cu timpul, coroborat cu succesul personal, constănțeanca și-a putut permite articole vestimentare ale unor branduri scumpe. De-a lungul anilor, s-a scris despre cântăreață că a investit și 12.000 de euro pentru o singură ținută, dar artista susține că nu a uitat de unde a plecat, conștientă de valoarea banului, precizând cât investește în vestimentația personală. Mai mult, Andreea Bănică a mărturisit că face comparații cu cei din jur, inclusiv cu sora sa, neuitând originile sale modeste.

„Am avut o singură păpușă”

„Pot să cheltui 1.000 de lei, pot să cheltui 2.000 sau 5.000 de lei, depinde. Dacă merg singură, mă gândesc foarte mult înainte. Mă gândesc la familia mea, la sora mea care muncește zilnic și nu are același buget ca al meu, mă gândesc la părinții mei care au muncit enorm pentru mine. Eu provin dintr-o familie modestă, mi-au dat cât au putut. Eu am avut o singură păpușă la viața mea și de care m-am bucurat enorm. Atunci când vreau să cheltui bani, când îmi vine să dau mulți bani pe ceva, mă gândesc de foarte multe ori înainte dacă merită și dacă am muncit destul pentru acel lucru, dacă eu îl merit. Banii nu m-au schimbat ca om”, a relatat Andreea Bănică în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D. Averea artistei este evaluată la cinci milioane de euro.

„Mi-am dat seama că merit”

Ca orice reprezentantă a sexului frumos, are o apetență deosebită pentru pantofi și genți. Dar știe care este limita. „Am piese vestimentare în garderobă, pantofi și genți, am început să mi le permit după o anumită vârstă, după ce mi-am dat seama că am muncit atât de mult, încât merit să îmi iau o poșetă. Nu am zeci de genți, zeci de pantofi. Am, dar să nu exagerăm. Nu am multe bijuterii în casă, am câteva și deosebite, cadou din partea soțului meu, le port la diverse evenimente. Nu am avut niciodată o ținută de 12.000 de euro. Nu pot să spun că am în garderobă piese foarte, foarte scumpe. Sunt un artist care are nevoie de piese vestimentare, are nevoie de haine, are nevoie să arate bine în fața publicului și până la urmă este vorba despre respectul pe care îl ai pentru publicul tău. Atunci când ajungi la un eveniment trebuie să fii impecabil”, a dezvăluit Andreea Bănică.

A vândut corcodușe la 7 ani

Cântăreața duce dorul părinților, decedați la o distanță de doi ani unul de altul – i-a pierdut pe amândoi până la 23 de ani -, dar nu uită povețele mamei. Detaliu ce i-a marcat personalitatea. „Mi-a spus când am plecat de acasă: «Să nu uiți niciodată că trebuie să ai cei patru pereți ai tăi!». De aceea am plecat setată să fac bani, iar din primii mei bani, să-mi iau o casă. Eu am vândut corcodușe la vârsta de 7 ani. Visam să devin cântăreață, dar n-am visat că asta îmi va aduce un venit sigur”, a mărturisit frumoasa artistă.

