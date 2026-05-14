La vârsta de 81 de ani, după o carieră profesională întinsă pe 61 de ani, senioara primește o pensie lunară de peste 42.075,35 zloți, circa 9.980 de euro, „cea mai mare din Polonia pentru o femeie”.

Conform datelor furnizate de ZUS (Casa Națională de Asigurări Sociale) din Bydgoszcz, femeia, a cărei meserie nu a fost menționată, are un istoric de muncă exemplar, cu doar două luni de perioade necontributive pe parcursul întregii cariere.

Această dedicare i-a permis să obțină o pensie considerabilă, în contrast puternic cu cea mai mică pensie din regiune, doar 6 groși, adică 0,014 euro, care aparține unei persoane ce a lucrat doar trei luni.

În topul pensiilor din această regiune se află și alte cazuri remarcabile. Pe locul doi este o femeie de 80 de ani și 7 luni, cu un stagiu de muncă de puțin peste 55 de ani, primește lunar 34.847 de zloți, circa 8.200 de euro.

Pe locul trei se situează un bărbat de 73 de ani, care după aproape 50 de ani de muncă beneficiază de o pensie de 31.864 de zloți, circa 7.500 de euro, lunar.

Pensia medie lunară în Polonia este de 3.479 de zloți brut pe lună, în jur de 820 de euro. După o vechime de 20 de ani pentru femei și de 25 de ani pentru bărbați este disponibilă o pensie minimă garantată de stat de 1.588,44 de zloți brut (370 de euro).

Cel mai mare procent de pensii (13,8%) sunt cele cuprinse între 2,2 și 2.600 de zloți (520-590 de euro).

Pensii ridicate sunt rezultatul contribuțiilor constante și îndelungate către sistemul de asigurări sociale.

Totuși, astfel de cazuri sunt excepții, deoarece majoritatea pensionarilor polonezi se confruntă cu sume mult mai mici, deseori insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de bază.