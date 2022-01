În 1999, Andreea Bănică, Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru formau trupa „Exotic”. După destrămarea trupei, Andreea Bănică a rupt legătura cu colegele sale, însă peste mulți ani ea a fost martor la procesul de divorț dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău.

Când s-a aflat de divorțul artistei de tatăl copiilor ei, Andreea Bănică i-a fost cea care i-a fost fost sprijin. Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, Andreea Bănică a mărturisit motivul pentru care a ales să îi fie alături Claudiei Pătrășcanu.

„Poate că nu îmi doream să ajung într-un astfel de proces. Nu mi-am dorit niciodată. Am simțit că are nevoie de cineva care o cunoaște, care are curaj să spună. Îți trebuie un anumit curaj să spui asta. (…) Claudia având doi copii. Suntem mame…”, a declarat cântăreața.

Andreea Bănică, despre operațiile estetice

Artista mărturisește că nu are nicio intervenție estetică, însă își dorește să apeleze la medicul estetician în viitor. Andreea Bănică a spus în cadrul podcastului ce intervenții estetice vrea să își facă.

„Nu am făcut nicio operație estetică, deși mă gândesc. (…) Mă dau foarte tare cu ruj pe lângă ca să am buza cât mai mare, dar pe viitor îmi doresc și eu buze mai mari și îmi doresc o ridicare de sâni pentru că înaintez în vârstă”, a spus Andreea Bănică.

