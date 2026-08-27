Dacă Mihai Trăistariu închiriază garsoniere în Năvodari (sau Mamaia Nord, cum spune foarte multă lume), se pare că Andreea Bănică a ales să aibă propriul ei hotel în Eforie Nord.

Și, pentru că toată lumea vorbește în această perioadă a anului despre „Litoralul pentru toți”, am fost curioși să aflăm cât costă o noapte de cazare la final de august 2026 și început de septembrie în hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord. Iar prețurile nu sunt deloc mici!

Mai exact, la final de august 2026, o noapte de cazare costă între 686 și 945 de lei, în funcție de perioada aleasă. Dar, ținând cont că mai sunt doar câteva zile din această lună, oferta nu este destul de variată.

În luna septembrie, potrivit site-urilor de cazări, hotelul din Eforie Nord pe care îl deține Andreea Bănică pare a fi deschis doar până pe data de 12. Iar apoi nu mai apar prețuri.

Din câte se pare, o noapte de cazare în septembrie 2026 costă 770 de lei, mai puțin în prima zi a lunii, când o noapte de cazare este 621 de lei.

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Potrivit descrierii de pe Booking, hotelul deținut de Andreea Bănică în Eforie Nord se află la câțiva pași de Plaja Debarcader și oferă unități de cazare cu balcon.

„Se oferă la locație WiFi gratuit și parcare privată. Unitățile de cazare sunt dotate cu climatizare și au o terasă, un televizor cu ecran plat și o baie proprie cu duș și articole de toaletă gratuite.

Oaspeții au la dispoziție de asemenea un cuptor cu microunde și un minibar, precum și o cafetieră și un ibric electric. Oaspeții cazați la acest aparthotel pot să se destindă în grădină sau să desfășoare în apropiere activități precum pescuit”, se arată în descrierea hotelului de pe litoralul românesc, care are nota 9,5 din peste 300 de evaluări.

Tot la mare, dar în stațiunea Vama Veche, dețin o pensiune de patru stele, cu 14 camere, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Irina Fodor, Răzvan Fodor și Maria Apostol. Iar în luna august, o noapte de cazare costa acolo 700 de lei.

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