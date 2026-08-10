Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Irina Fodor, Răzvan Fodor și Maria Apostol au pus împreună bani și au investit într-o locație de la mare care are patru stele și 14 camere.

„Nu ne vine să credem că proiectul de suflet comun al găștii noastre e gata. Și nu doar că e gata, dar este exact cum ni l-am închipuit. Până ne vom reuni toți să petrecem cum se cuvine, am reușit doar câțiva să ne bucurăm de piscina «ca în Bali, mamă». Nu putem sta tot sezonul la mare, deși am vrea. Deci e și pentru voi”, scria Adela Popescu pe Instagram în anul 2024.

Potrivit paginii de pe Booking, pensiunea se află în Vama Veche, la 7 minute de mers pe jos de Plaja Amphora, și oferă o piscină în aer liber sezonieră, un lounge comun, o terasă și parcare privată gratuită.

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„Locația are bar, toate camerele beneficiază de baie proprie, au aer condiționat și WiFi gratuit. Mai mult decât atât, pensiunea are zonă de relaxare și televizor cu ecran plat cu canale prin cablu. Baia proprie oferă duș, articole de toaletă gratuite și uscător de păr. Camerele oferă lenjerie de pat și prosoape. Proprietatea servește mic dejun tip bufet, continental sau vegetarian”, se mai arată pe platforma de cazări, acolo unde pensiunea are nota 9,2 din 155 de recenzii.

În luna august 2026, o noapte de cazare costă 700 de lei la pensiunea din Vama Veche deținută de Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Irina Fodor, Răzvan Fodor și Maria Apostol.

În urmă cu doi ani, tot în luna august o noapte de cazare în această locație era 950 de lei.

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