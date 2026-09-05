Regimul din Iran pare să manifeste un sentiment tot mai pronunțat de încredere în capacitățile sale militare și, conform evaluărilor serviciilor de informații americane, ar putea escalada conflictul cu SUA în următoarele luni.

Donald Trump riscă se confrunte cu presiuni din partea Iranului înainte de alegeri

Potrivit unor oficiali citați de The New York Times, forțele armate ale Teheranului intenționează să reia ostilitățile până în alegerile intermediare din Statele Unite pentru a complica poziția politică a președintelui Trump.

Surse din serviciile americane de informații susțin că, după câteva luni de confruntări, regimul islamic din Iran și-a reevaluat capacitățile militare și ar fi ajuns la concluzia că este pregătit pentru ostilități deschise de lungă durată cu SUA.

În săptămânile următoare, Teheranul ar putea repeta atacurile din iulie, care au vizat baze militare și nave americane din regiune, precum și infrastructuri din Kuweit și alte state.

Gardienii Revoluției Islamice își consolidează controlul

The Moscow Times notează că Teheranul își consolidează structurile pentru a extinde conflictul cu SUA și Israel. Potrivit unor informații obținute anterior de The Wall Street Journal, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice au preluat controlul asupra armatei, au numit veterani ai războiului cu Irakul în posturi-cheie și au intensificat producția de rachete și drone. De asemenea, Iranul menține legături strânse cu grupări armate din Yemen și Irak, pregătindu-le pentru o eventuală escaladare a conflictului.

Printre scenariile posibile se numără sabotarea cablurilor de internet din Golful Persic și destabilizarea țărilor cu comunități șiite, precum Kuweit și Bahrain. Un alt punct de presiune strategică ar putea fi strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial.

Jason Crow, membru al Comitetului pentru Informații al Camerei Reprezentanților din SUA, a declarat că „ei întotdeauna au știut că strâmtoarea este un atu important în negocieri, dar acum înțeleg și mai bine ce pârghii de influență le oferă”.

Hackeri afiliați Iranului sunt suspectați că au atacat sisteme de alimentare cu apă în SUA

În plus, atacurile cibernetice reprezintă o altă armă în arsenalul iranian. Oficiali americani susțin că hackeri afiliați Iranului sunt suspectați de atacuri împotriva a peste 100 de sisteme de alimentare cu apă din SUA la sfârșitul lunii iulie, unele dintre acestea cauzând defecțiuni ce au necesitat intervenții manuale. Totodată, hackerii și-ar fi concentrat atenția și asupra infrastructurii petroliere și de gaze, deși nu există dovezi clare că aceste sisteme ar fi fost compromise.

Serviciile americane de informații au mai raportat că dificultățile logistice ale armatei SUA, precum reducerea stocurilor de muniție, ar putea încuraja Iranul să își intensifice eforturile militare în regiune.

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