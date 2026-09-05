Pe varianta ocolitoare a municipiului Suceava, sistemele de protecție rutieră, precum parapeții metalici zincați și cei din beton prefabricat, joacă un rol crucial în siguranța traficului și fluidizarea tranzitului. Centura de Vest, deja funcțională, este echipată cu astfel de parapeți în zonele cu risc crescut, precum virajele strânse, viaductele și podurile, pentru a preveni accidentele.

În paralel, proiectul noii centuri Sud-Est, ce va conecta E85 de DN29A spre Botoșani, prevede implementarea unor parapeți de înaltă performanță, respectând standardele europene EN 1317, pentru sporirea siguranței în punctele critice.

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