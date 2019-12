De Denisa Macovei,

Andreea s-a conformat dress-code-ului propus de revistă și a avut o ținută punk perfectă de care s-a declarat, însă, total nemulțumită. ”E prima și ulima oară când ies așa în public. Când am văzut dress code-ul am zis că ce mă fac. Nu este stilul meu. Ce-i drept purtam ciorapi plasă în perioada Blondy, dar nu eram încărcată de zorzoane și atunci aveam grijă să nu-i rup. Acum i-am rupt. Am zis că mă conformez, n-am ce face. Cu hainele, am mai fost cu am mai fost, am acceptat stilul ăsta, dar machiaj și coafură punk niciodată în viața mea. ” a spus cântăreața. ”Eu să apar cu creastă? Vrei să mă omor, să mă sinucid? Deci ciufulită așa mă vede doar soțul acasă. În seara asta cine știe ce mă așteaptă? Când o să mă vadă așa rea că nu m-a văzut, nu i-am trimis nici măcar o poză” a completat ea.

Gala Elle Style Awards a ajuns la a opta ediție. Revista ELLE România aniversează 22 de ani pe piaţa românească, prilej cu care a premiat cele mai stilate personalităţi ale modei şi vieţii artistice româneşti, printr-un eveniment plin de strălucire.

