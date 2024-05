De curând, Andreea Bănică s-a mutat într-o casă nouă alături de familia ei. Și-a amenajat vila și curtea după bunul ei plac, ajutată fiind întotdeauna de soțul ei, Lucian Mitrea, și de cei doi copii ai ei, Sofia și Noah.

Casa este cu etaj, are o curte mare, camere spațioase, luminoase, iar mobilierul a fost făcut pe comandă, artista a apelat la producătorii românești pentru a-și achiziționa toate cele necesare amenajării casei. În curte are gazon, dar și multe plante ornamentale și flori înflorite.

Andreea Bănică are două găini la vilă

Acum, cântăreața a făcut și loc pentru un coteț, căci și-a cumpărat două găini. Cel mai încântat a fost Noah, băiețelul ei, care și-a făcut curaj și a mângâiat păsările. „Ieri am avut o zi liniștită acasă, am mers la biserică, am așteptat găinușele și ouăle de la prietenii noștri care ne-au adus ouă ecologice și două găinușe superbe.

Ba pe drum una chiar a făcut un ou. Deci, au venit bucuroase la casă nouă. Eu nu am întâlnit vreodată așa găini liniștite, în sfârșit, le-am mângâiat fără să mă sperii de ele”, a transmis vedeta pe Instagram, unde a postat și mai multe imagini cu găinile pe gazon, în curtea vilei sale.

Claudia Pătrășcanu, care e bună prietenă cu Andreea Bănică, a reacționat imediat: „Asta înseamnă BIO!:) Mâine, poimâine…. parcă văd că faceți o fermă?!😁”, iar vedeta i-a zis: „Doamne 🤣🤣🤣 prefer să-mi aducă prietenii. Numai fermă nu făceam 🤣🙈”.

Și fanii au reacționat, i-au spus să își cumpere și un cocoș. „Lasă, nu e nevoie 🤣🤣🤣🤣🙈🤦🏽‍♀️”, i-a răspuns Andreea Bănică.

Andreea Bănică, căsnicie fericită alături de Lucian Mitrea

Andreea Bănică și Lucian Mitrea se cunosc din liceu și au devenit soț și soție în 2008. În prezent au familia pe care și-au dorit-o, chiar dacă s-au confruntat de-a lungul timpului cu situații dificile. Aceștia au împreună doi copii, pe Sofia și pe Noah Andrei.

Andreea Bănică s-a dedicat carierei muzicale ani la rând, iar pe parcursul a 10 ani, ea a susținut sute de concerte. Totuși, la un moment dat, simțindu-se epuizată, ea a luat decizia de a apela la un tour manager și asta pentru ca soțul ei să nu se mai ocupe de asta, iar căsnicia lor să nu aibă probleme. „Nu știu cât de mult se știe, dar am fost un artist care a avut extrem de multe concerte, cântam de marți până duminică și la un moment dat eram obosită psihic și fizic, epuizată!

Nu am avut vacanță 10 ani, nu am avut excursie, nu m-am dus la nicio zi onomastică, la niciun botez, la nicio nuntă! Vorbesc de trecut acum. Eram atât de obosită, o născusem pe Sofia”, a povestit Andreea pentru Ego. Andreea Bănică își dorea să petreacă timp cu fiica ei, motiv pentru care ea și Lucian au luat o decizie radicală cu privire la cariera muzicală. „Îmi doream mult să stau acasă cu copilul, să mă ocup de ea, să nu fiu atât de departe! Am spus: «Gata, stop! Dacă tu nu înțelegi, o să iau eu decizia aceasta!».

Mi-a zis: «Nu, o lăsăm mai moale, mai puține concerte, mai puține evenimente. Nu mă mai ocup eu în această perioadă, hai să luăm un tour manager! Ne certăm prin el, nu ne mai certăm față în față, acasă!». Ne puteam strica familia oricând!

Cred că am făcut cea mai bună alegere! Acum s-au schimbat lucrurile, îl am pe el ca manager și mai am un manager, Marius China. Am doi manageri, ei sunt foarte buni prieteni și totul este OK!”, a mai adăugat artista.

