Mai exact, doar românii cu venituri nete de până la 6.000 de lei vor beneficia de acest avantaj în 2026, față de limita de 8.000 de lei din 2025.

Românii care pot primi vouchere de vacanță în 2026

Conform noilor reglementări legale, voucherele de vacanță din acest an vor fi disponibile doar angajaților din sectorul public, în funcție de bugetele aprobate. Categoriile de salariați eligibili includ:

personalul din administrația publică centrală și locală

cadrele din sistemul de educație preuniversitar și universitar de stat

angajații din sistemul public de sănătate

personalul din structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională

personalul contractual din instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sursa de finanțare, dacă respectă condițiile legale.

Aceste modificări fac programul mai transparent și mai simplu de gestionat, păstrând obiectivul principal de a susține turismul intern și de a oferi sprijin social.

Valoarea voucherelor de vacanță și utilizarea lor

Valoarea voucherelor de vacanță în 2026 rămâne de 800 de lei. Angajații nu vor mai fi nevoiți să contribuie cu o sumă echivalentă din propriile venituri.

În plus, tichetele vor fi acordate exclusiv în format electronic, sub formă de carduri, pentru o mai bună monitorizare a utilizării sumelor.

Acestea pot fi folosite doar în România pentru achiziționarea de servicii și pachete turistice de la unități de cazare sau agenții de turism autorizate, conform legislației în vigoare.

Pentru decontarea cheltuielilor, angajații trebuie să păstreze factura fiscală emisă de furnizorul de servicii și dovada plății efectuate cu cardul de vacanță.

Impactul asupra turismului românesc

Reprezentanții industriei de turism sunt optimiști cu privire la efectele acestor schimbări. Deși pragul salarial a fost redus, se estimează că numărul rezervărilor va crește în acest an, pe fondul eliminării birocrației și al simplificării procedurii.

„Considerăm că această măsură va încuraja mai mulți oameni să profite de beneficiile voucherelor de vacanță și să își petreacă concediile în țară”, a transmis Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT).

În 2026, voucherele de vacanță finanțate din bani publici sunt disponibile exclusiv pentru angajații din sectorul public.

În schimb, salariații din mediul privat pot beneficia de acest avantaj doar dacă angajatorii decid să le ofere ca beneficiu extrasalarial, conform reglementărilor fiscale în vigoare. Această măsură rămâne la latitudinea fiecărei companii, fără implicarea financiară a statului.

