Ce înseamnă când visezi lanțuri

Ce sunt visele și cum iau naștere

Somnul aduce cu sine o lume paralelă, care este construită de mintea umană din fragmente de memorie, trăiri și imagini subconștiente. Această lume se manifestă sub forma unor secvențe de sunete, senzații vizuale și stări emoționale care se derulează de-a lungul diferitelor faze de somn. Momentele de vârf ale acestei activități coincid cu faza de somn REM (n.n. – Rapid Eye Movement), în care creierul funcționează la intensitate maximă. Tot atunci se consolidează și amintirile, în timp ce barierele gândirii raționale se destramă, ceea ce face ca experiențele onirice să pară autentice, deși în momentul trezirii rămân greu de descifrat.

Psihologia contemporană tratează visarea ca pe un câmp de cercetare de sine stătător, susținând ideea că visele nu sunt doar simple zgomote de fundal al unui creier aflat în repaus, ci pot dezvălui dorințe neexprimate, anxietăți, nevoi afective sau conflicte interioare nesoluționate, precizează experții de la health.clevelandclinic.org. La nivel neurologic, procesul de visare implică preponderent zonele legate de emoții, în special sistemul limbic, în vreme ce regiunile responsabile de judecată rămân în mare parte inactive. Visul se conturează astfel ca un fenomen deopotrivă biologic și psihologic.

Câte tipuri de vise există și ce le deosebește

Universul oniric cuprinde mai multe categorii distincte de vise, în funcție de conținut și de gradul de conștientizare al persoanei care visează. Astfel, visele lucide sunt cele în care persoana devine conștientă că visează și poate, uneori, să intervină în derularea scenariului, presupunând o stare mentală de o claritate neobișnuită. Visele recurente sunt acele vise care revin în mod repetat de-a lungul vieții și semnalează, de regulă, frici, situații tensionate nerezolvate sau tensiuni cu care nu ne împăcăm.

Coșmarurile reprezintă o categorie aparte a scenariilor onirice, care este marcată de teamă și neliniște profundă. Acestea apar frecvent în urma unor traume, boli, episoade stresante sau chiar ca efect secundar al unor tratamente medicamentoase. O altă categorie este cea a viselor de falsă trezire, care creează iluzia că ne-am trezit, deși visul continuă, putând astfel genera o stare de confuzie. Uneori ele se împletesc cu visele lucide, după cum notează healthline.com. În fine, visele premonitorii, denumit și vise precognitive, sunt percepute ca anticipări ale unor evenimente viitoare, însă nu dispun de dovezi științifice clare. Specialiștii onirologi le pun pe seama memoriei selective, a probabilității și a anticipărilor inconștiente, în timp ce știința le consideră simple coincidențe. De asemenea, unele tradiții culturale le atribuie o încărcătură spirituală aparte.

Ce se întâmplă în creier când visăm

Cercetătorii onirologi au propus de-a lungul timpului diverse teorii referitoare la originea și rolul viselor. Unii le văd ca pe un efect secundar inevitabil al activității cerebrale din timpul somnului, iar alții le atribuie o funcție esențială în menținerea sănătății psihice. O perspectivă larg răspândită este aceea care susține că, în timpul somnului, creierul sortează, prelucrează și integrează informațiile acumulate pe parcursul zilei, scoțând la iveală tensiuni emoționale și dorințe reprimate. În același timp, visarea poate acționa și ca un mecanism natural de echilibrare de natură afectivă, ajutând la restructurarea experiențelor și la reinterpretarea lor. Cercetările recente demonstrează că visarea contribuie la fixarea memoriei, simulează situații de risc pentru a pregăti reacții viitoare și activează rețele neuronale similare celor din starea de veghe, conform medicalnewstoday.com. Totodată, visarea generează o formă specifică de conștiință în care se întâlnesc trecutul, prezentul și proiecții despre viitor. Perioadele de stres sau de anxietate intensifică activitatea onirică, deoarece faza REM devine mai frecventă și mai extinsă în cursul nopții.

Câte ore din viață visăm

Un somn sănătos ar trebui să aibă o durată de șase până la opt ore într-o noapte, însă visarea ocupă doar o parte din acest interval. În mod obișnuit, o persoană trece prin patru, cinci sau șase episoade onirice pe noapte, uneori chiar mai multe, acestea având intensități și tonuri variate, de la vise emoționale până la unele confuze sau inspiraționale. În total, visăm aproximativ două ore pe noapte, iar secvențele onirice sunt distribuite pe mai multe cicluri de somn. Faza REM debutează cu secvențe scurte de circa zece minute, care se prelungesc progresiv, astfel că, spre dimineață, acestea pot dura aproape o oră, potrivit sleepfoundation.org. Cu toate acestea, este dificil de estimat durata exactă a viselor, cu atât mai mult cu cât visarea nu are loc exclusiv în faza de somn REM, ci apare și în etapele non-REM (NREM), care au o intensitate cerebrală mai redusă. În plus, datele se bazează în mare măsură pe relatările subiective ale participanților la studii, iar mulți oameni nu își amintesc deloc visele după ce se trezesc. De aceea, se pune întrebarea dacă timpul perceput în vis corespunde duratei sale reale. Per ansamblu, se apreciază că, de-a lungul întregii vieți, petrecem în total până la șase ani în lumea viselor.

Cât durează, de fapt, un vis

Somnul se desfășoară, așa cum precizam anterior, în cicluri repetitive, mai ales în faza de somn REM, iar fiecare dintre acestea au o durată cuprinsă între 90 și 120 de minute. Primul episod REM apare la aproximativ o oră și jumătate după ce adormim și se durează inițial câteva minute, după care se prelungește treptat spre dimineață, când poate ajunge la 30 de minute, informează thensf.org. Specialiștii onirologi estimează că, dintr-un somn de opt ore, petrecem aproximativ un sfert din somn în faza REM. Studiile actuale arată că un vis poate dura între câteva secunde și 30 de minute, cu o medie situată între 5 până la 20 de minute. Pe măsură ce noaptea avansează, visele câștigă în complexitate și coerență. Cele din faza REM au o structură narativă coerentă și o puternică încărcătură emoțională, în timp ce visele din etapele non-REM tind să fie mai fragmentate și difuze.

De ce ni se pare că visele durează o eternitate

Senzația că timpul curge în mod diferit în vis are mai multe explicații științifice. Una dintre teorii leagă acest fenomen de temperatura cerebrală, care este mai scăzută în faza REM, ceea ce ar putea altera percepția succesiunii evenimentelor, făcând visul să pară mai lent decât este în realitate. O altă ipoteză pornește de la faptul că, deși corpul este practic imobilizat în aceeași fază a somnului, creierul continuă să „trăiască” acțiuni și eforturi, cărora le atribuie o durată subiectiv mai mare. Cercetările pe persoane care au avut vise lucide au confirmat faptul că activitățile complexe și solicitante din timpul zilei, cum ar fi exercițiile fizice sau curățenia generală din locuință, sunt resimțite ca și cum ar dura mult mai mult comparativ cu sarcinile casnice simple, precum pregătirea cafelei ori aranjarea părului.

Ce înseamnă când visezi lanțuri

Dacă ai un vis în care îți apare un lanț acesta este un semn că nu poți avansa în viață fără ajutorul celor din jurul tău și, totodată, că te simți legat de anumite circumstanțe și nu mai ești sigur dacă poți înfrunta lumea de unul singur. Pentru a ști ce semnificație are acest vis trebuie să analizezi detaliile visului pentru a vedea ce anume ți-ar fi putut atrage atenția.

Dacă ești legat cu lanțuri de un obiect ar putea însemna că va fi nevoie de un efort uriaș pentru a scăpa de orice aspect negativ prezent în viața ta. Este mult mai dificil să scapi din orice situație atunci când nu ai o altă persoană alături care să te sprijine și, deși mândria ta îți stă uneori în cale, ar trebui să iei în considerare să apelezi la un consilier pentru ajutor.

De asemenea, în cazul în care visezi că ești înlănțuit de o altă persoană ai șanse mai mari să scapi de aspectele negative din viața ta. Oamenii de lângă noi sunt uneori de ajutor în rezolvarea problemelor cărora nu le putem face față singuri. Dacă persoana din vis de care ești legat cu lanțuri este răutăcioasă sau cinică, aceasta poate arăta că te bazezi prea mult pe ceilalți pentru a-ți rezolva problemele.

Un alt posibil scenariu oniric cu lanțuri poate fi acela în care reușești să scapi din lanțuri, iar acesta poate simboliza faptul că te vei elibera dintr-o situație nefastă sau dintr-un angajament social neplăcut și că faci pașii potriviți spre o mai mare pozitivitate în viața ta.

Totodată, dacă visezi că legi cu un lanț înseamnă că depui eforturi mari pentru a scăpa de lucrurile negative din viața ta, iar dacă ai legat cu lanțuri un simbol ale pozitivității, precum un iepuraș, o floare, etc., atunci îți este teamă să fii fericit în viața de zi cu zi.

În schimb, dacă înlănțuiești un simbol al negativismului, cum ar fi arme, monștri, etc., atunci ești pe calea cea bună pentru a-ți înfrunta demonii și pentru a îndepărta negativismul din viața ta, relatează auntyflo.com.

Un vis în care vezi lanțuri pe podea sau persoane legate cu lanțuri poate însemna că ești înconjurat de oameni perfizi. Persoanele pe care le vezi înlănțuite nu sunt neapărat trădătorii din viața ta, ci sunt doar reprezentative pentru acele persoane în visul tău, însă nu este nevoie să-ți faci griji, deoarece, întrucât oamenii au fost înlănțuiți fără ajutorul tău, visul îți arată că aceștia vor primi ceea ce merită.

