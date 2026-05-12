Prețuri în scădere pentru zboruri către Mediterană

Între 9 aprilie și 6 mai 2026, prețurile biletelor pentru o săptămână de vacanță în iulie au scăzut pe 27 dintre cele mai solicitate 50 de rute către Mediterană. Scăderi de cel puțin 10% au fost înregistrate pe 15 rute, inclusiv Heathrow-Nisa, Manchester-Palma și Gatwick-Barcelona. O reducere-record de 44% a fost raportată pentru zborurile între Milano și Madrid.

Situația vine pe fondul temerilor generate de posibilele raționalizări de combustibil, după ce închiderea strâmtorii Ormuz, cauzată de conflictul din Iran, a declanșat o criză a aprovizionării cu kerosen.

„Trăim într-o epocă ce amintește de cea din timpul pandemiei. Încă nu există vizibilitate pe termen lung”, a declarat Murat Şeker, președintele Turkish Airlines.

Schimbări în comportamentul consumatorilor

Potrivit unui sondaj Ipsos, unu din cinci britanici a optat pentru o vacanță internă în locul uneia internaționale în 2026, iar un alt procent similar ia în considerare această schimbare.

Johannes Thomas, directorul executiv al Trivago, a declarat pentru Financial Times că, deși nu s-a observat o scădere generală a rezervărilor din Marea Britanie, „în vremuri de criză… oamenii preferă să rămână mai aproape de casă”.

În ciuda reducerilor de preț pe rutele europene, companiile aeriene care operează zboruri pe distanțe lungi au avertizat cu privire la posibile creșteri de prețuri, cauzate de majorarea costurilor cu combustibilul și de reducerea numărului de zboruri din programul pentru luna mai. Aproximativ două milioane de locuri de zbor la nivel global au fost eliminate, fie pentru a proteja profitabilitatea, fie din cauza scăderii cererii.

Incertitudinea apasă asupra industriei aviatice

Andrew Lobbenberg, analist la Barclays, a descris situația ca pe un „joc de încredere” între industria transportului aerian și consumatori, companiile fiind nevoite să scadă prețurile pentru a încuraja rezervările.

„Călătorii din Europa sunt încă blocați în incertitudine. Sunt reticenți în a rezerva, așteaptă până în ultimul moment, iar companiile aeriene și agențiile de turism trebuie să îi motiveze cu prețuri mai mici” a explicat Lobbenberg.

În același timp, directorul executiv al Wizz Air, József Varadi, a avertizat că această situație ar putea să nu dureze.

„Oamenii ar trebui să își asume riscul și să rezerve acum, pentru că, până în vară, este posibil ca prețurile să devină mult mai mari decât sunt astăzi”, a declarat acesta. Tot el a recunoscut că stimularea cererii prin reduceri implică un cost pe termen scurt.

„Oamenii nu știu ce urmează să se întâmple: voi rămâne fără loc de muncă? Nu voi putea să-mi alimentez mașina? Există un nivel ridicat de ezitare”, a adăugat Varadi.