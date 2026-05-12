Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova, va urca primul pe scenă

Pe 2 aprilie a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii de intrare în cele două semifinale ale Eurovision Song Contest 2026. Republica Moldova, reprezentată anul acesta de Satoshi, va deschide prima semifinală, care va avea loc pe 12 mai. După momentul Moldovei, pe scenă vor urca reprezentanții din Suedia, Croația, Grecia, Portugalia, Georgia, Italia, Finlanda, Muntenegru, Estonia, Israel, Germania, Belgia, Lituania, San Marino, Polonia și Serbia.

Eurovision 2026, semifinala 1. Piesele care concurează, în ordinea intrării în concurs

Satoshi (Moldova) – „Viva Moldova”

2. Felicia (Suedia) – „My System”

3. Lelek (Croația) – „Andromeda”

4. Akylas (Grecia) – „Ferto”

5. Bandidos do Cante (Portugalia) – „Rosa”

6. Bzikebi (Georgia) – „On Replay”

7. Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin”

8. Tamara Zivkovic (Muntenegru) – „Nova Zora”

9. Vanilla Ninja (Estonia) – „Too Epic To Be True”

10. Noam Bettan (Israel) – „Michelle”

11. Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas”

12. Alicja (Polonia) – „Pray”

13. Senhit (San Marino) – „Superstar”

14. Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”

Cine transmite semifinala 1 Eurovision 2026

Cele două semifinale și finala Eurovision Song Contest 2026 vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 și 16 mai 2026, începând cu ora 22.00. În plus, fanii competiției vor putea urmări show-urile și online, pe platforma oficială Eurovision, dar și pe YouTube, unde evenimentele sunt difuzate live pentru publicul din întreaga lume.

Cum se votează și cine poate vota

Eurovision Song Contest 2026 va putea fi urmărit la televizor în toate țările participante. Prima semifinală va avea loc marți, 12 mai, de la ora 21:00 CEST, a doua semifinală joi, 14 mai, de la ora 21:00 CEST, iar marea finală se va desfășura sâmbătă, 16 mai, tot de la ora 21:00 CEST. În plus, competiția va putea fi urmărită gratuit și pe YouTube, acolo unde transmisiunea live este disponibilă în anumite regiuni.

Fanii concursului vor putea vota prin telefon, SMS sau online, pe platforma oficială www.esc.vote, în funcție de țara din care urmăresc competiția. În țările participante, instrucțiunile pentru vot vor apărea pe ecran în timpul transmisiunilor, iar fiecare persoană va putea vota de până la 10 ori. În semifinale, liniile de vot se deschid după interpretarea ultimei piese și rămân active mai puțin de 20 de minute. În marea finală, votul începe înainte de prima melodie și rămâne deschis până la aproximativ 40 de minute după ultimul moment artistic.

Persoanele din țările care nu participă la concurs vor putea vota online, pe www.esc.vote. Pentru semifinale, perioada de vot se deschide la miezul nopții înaintea fiecărei transmisiuni live și se închide temporar în timpul show-ului, urmând să fie redeschisă după ultima piesă. Același sistem va fi folosit și în finală, când fereastra de vot online va fi disponibilă încă din noaptea de dinaintea competiției și va rămâne activă până la aproximativ 40 de minute după încheierea ultimului moment concurent.

Cine sunt marii favoriți

Platforma Eurovisionworld urmărește în timp real cotele caselor de pariuri pentru cele 35 de țări participante la Eurovision Song Contest 2026. Potrivit celor mai recente estimări, Finlanda este considerată principala favorită la câștigarea trofeului, având un avans semnificativ față de celelalte state înscrise în competiție.

În clasamentul actual al favoriților, România se află pe locul 8, reușind să intre în top 10 al țărilor cu cele mai mari șanse la câștigarea concursului. Cotele sunt actualizate constant, în funcție de reacțiile publicului, repetiții și evoluția concurenților înaintea semifinalelor și finalei.

Top 10 favoriți:

Finlanda – 38% șanse Grecia – 13% Danemarca – 11% Franța – 7% Australia – 6% Israel – 4% Malta – 3% România – 3% Italia – 3% Suedia – 2%

Când intră România în concurs

România este reprezentată la Eurovision Song Contest 2026 de Alexandra Căpitănescu. Artista a câștigat Selecția Națională 2026 și va urca pe scena competiției cu piesa „Choke Me”, în cea de-a doua semifinală, care are loc pe 14 mai 2026.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior.

Când este finala Eurovision 2026

Finala Eurovision 2026 are loc pe 16 mai și reunește 26 de țări. Dintre acestea, 20 provin din semifinale, iar alte 6 sunt calificate direct. Este vorba despre țara gazdă și așa-numitul grup „Big Five”: Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie, care contribuie financiar major la organizarea concursului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE