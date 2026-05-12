Contribuțiile suplimentare la bugetul UDMR

Pe lângă sprijinul de stat, asociația a mai obținut peste 630.000 de euro din cotizații, donații și alte surse. Contribuțiile membrilor au fost semnificative: organizațiile locale au plătit un total de 2,4 milioane de lei, cele mai mari sume venind din județele Háromszék și Mureș. 39 de persoane fizice au donat UDMR în 2025, suma totală ridicându-se la peste 16.000 de euro. Printre aceștia se numără politicieni de seamă ai formațiunii, inclusiv parlamentari și senatori. De asemenea, două persoane juridice au contribuit cu 17.000 de lei.

Declarația financiară oficială mai include donații anonime („confidențiale”) în valoare de aproximativ 146.000 de lei. Alte venituri au provenit din activități precum închirierea de imobile, dobânzi bancare și vânzarea de active, însumând aproape 463.000 de lei.

Fonduri publice peste alte partide

Comparativ cu alte partide parlamentare, UDMR a administrat în 2025 mult mai multe fonduri publice, deși la alegerile parlamentare din 2024 formațiunea a obținut un scor electoral de 6,4%. Spre exemplu, conform datelor analizate, UDMR a primit mai mult sprijin financiar de la stat decât USR, care beneficiază de un sprijin electoral aproape dublu, sau chiar decât AUR.

Această discrepanță se explică prin faptul că UDMR nu beneficiază de finanțare conform legislației partidelor politice, ci printr-un fond special alocat organizațiilor minorităților naționale. Din acest fond, Uniunea distribuie o parte semnificativă către organizații civile, instituții culturale și proiecte media pe care le sprijină sau le administrează direct.

O distribuție de fonduri controversată

Totuși, mecanismul prin care aceste fonduri sunt împărțite rămâne opac. Nu există o contabilitate publică detaliată care să arate clar ce organizații primesc banii și pe baza căror criterii. De exemplu, activitatea Fundației Communitas, care alocă granturi pentru presă, a fost criticată pentru lipsa de transparență și pentru deciziile consiliului de administrație considerate discutabile.

Sprijin financiar din Ungaria

Pe lângă fondurile primite din România, UDMR a beneficiat și de subvenții semnificative din Ungaria. În ultimii 10 ani, aproximativ 18 miliarde de forinți au fost alocați fundațiilor legate de UDMR prin diverse programe guvernamentale maghiare. O parte din acești bani a ajuns la beneficiari prin intermediul instituțiilor afiliate Uniunii, însă cheltuirea acestor subvenții este greu de urmărit și, în multe cazuri, nu este transparentizată deloc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE