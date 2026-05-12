Instrumente AI pentru economii și flexibilitate în vacanțe

Katy Nastro, expertă în domeniul călătoriilor, subliniază utilitatea unor funcții precum Google Travel, care oferă acum un tracker de prețuri pentru hoteluri. Utilizatorii pot primi alerte prin e-mail atunci când tariful unui hotel scade pentru datele selectate.

„Cheia este să îți oferi opțiunea de a economisi ulterior dacă tarifele sau prețurile scad”, a explicat Nastro.

Google Flight Deals, lansat în 2025, oferă utilizatorilor posibilitatea de a descoperi oferte prin intermediul unei funcții AI. Totuși, Nastro avertizează că recomandările trebuie verificate: „Trebuie să fii extrem de specific cu ceea ce cauți, altfel AI îți poate sugera zboruri nepotrivite”.

Melanie Fish, expertă Expedia, adaugă că flexibilitatea este esențială pentru economii.

„Joacă-te cu datele pentru a găsi cele mai avantajoase tarife”, spune aceasta, menționând că aplicația Expedia notifică utilizatorii când prețul unui bilet de avion scade.

Crearea itinerariilor și rezervări simplificate cu AI

Google AI Mode și alte instrumente similare, precum EasyTripAi, oferă posibilitatea de a personaliza itinerarii. Utilizatorii pot solicita sugestii pentru zboruri, hoteluri, atracții locale și alte detalii ale călătoriei.

Cu toate acestea, Nastro recomandă verificarea informațiilor din surse multiple. „Adopția AI în călătorii este încă mai mică decât recomandările prietenilor, dar crește constant”, spune ea.

Kayak a lansat recent funcția Ask AI, care permite o interacțiune personalizată în procesul de planificare a călătoriilor. De asemenea, Virgin Voyages a introdus Rovey, un asistent bazat pe AI, care simplifică rezervările pentru croaziere, oferind detalii despre itinerarii și opțiuni de dining.

Utilizarea AI pentru asigurări și bagaje

Creșterea volatilă a prețurilor la combustibilul avioanelor face ca asigurarea de călătorie să fie o investiție utilă, mai ales pentru călătorii internaționale. Nastro sugerează utilizarea AI pentru a analiza contractele de asigurare.

„Modelele AI pot decodifica rapid clauzele și excepțiile, astfel încât să știi exact ce este acoperit”, a explicat experta.

Pentru evitarea taxelor de bagaje, instrumente precum Fits și Acloset ajută la planificarea unei valize eficiente, consultând garderoba și itinerariul utilizatorului.

Sfaturi pentru economisire și alternative

Fish sugerează explorarea destinațiilor mai puțin populare pentru economii: „Înlocuirea unui oraș precum Miami cu Fort Lauderdale poate reduce costurile și evita aglomerația”.

Un alt sfat util este rezervarea pachetelor complete, care includ zboruri și hoteluri.

„Bundling poate economisi sute de dolari, făcând planificarea vacanțelor mai accesibilă pentru familii”, subliniază Fish.

Instrumentele AI continuă să evolueze, dar verificarea informațiilor din mai multe surse rămâne esențială pentru planificarea unei vacanțe de succes.