Pe una dintre rețelele de socializare, Andreea Bănică a postat imagini cu vechea s-a locuință. Artista a scos casa la vânzare în luna ianuarie a acestui an și s-a vândut la scurt timp. Pregătirile pentru casa cea nouă erau în toi, iar acum totul se apropie de final. Andreea Bănică s-a despărțit cu greu de casa în care locuit timp de 15 ani.

Soția lui Lucian Mitrea a mărturisit că a făcut credit la bancă pentru a-și putea permite să achiziționeze vila în care a locuit. Nu au apelat la designer de interior, ci au decorat totul potrivit dorințelor pe care le aveau.

„Am cumpărat-o când nu aveam toți banii strânși să o plătim”

Înainte de a se muta la casă, Andreea Bănică și Lucian Mitrea au locuit într-un apartament în București, pe Nerva Traian. Deși s-a atașat de fiecare colț din casa ei, cântăreața este acum pregătită să se mute în cea nouă.

„Clar îmi va fi dor de casa noastră! Aici ne-am mutat în anul în care ne-am căsătorit, în 2008. Apoi am născut-o pe Sofia și la 7 ani jumate diferența l-am născut pe Noah Andrei.

Copiii mei au pășit pragul pentru prima oară în această casă pe care am cumpărat-o când nu aveam toți banii strânși să o plătim. Am făcut un credit pentru jumătate de sumă pe care l-am achitat ulterior pentru că nu dormeam liniștită pe pernă știind că avem o datorie.

Ne leagă atâtea amintiri frumoase de prima noastră casă încât mai mult ca sigur că atunci când ne vom întoarce din oraș vom greși poarta așa cum am făcut-o de atâtea ori când ne întorceam la apartamentul de pe Nerva Traian înainte să locuim aici. ?

„Nu am avut designer pe care să îl plătim cu mii de euro cum se poartă mai nou”

Am pus atâta pasiune, iubire în fiecare colțișor și nu am avut designer pe care să îl plătim cu mii de euro cum se poartă mai nou, ci am personalizat-o pentru a ne simți noi bine. Fiecare plantă în parte este plantată de și cu mâinile noastre, iar în timp am ajuns să cunoaștem multe despre ele. Plantele dau viață și binecuvântează aerul de care avem atâta nevoie. Primăvară mă trezeam cu gândul să văd ce pom a mai înmugurit și îi vedeam evoluția de la o zi la alta, iar atunci când înflorea mă bucurăm ca un copil mic când vede o jucărie. Când am pierdut un copăcel am suferit enorm pentru că ador să am o grădină plină de culoare și miros îmbietor. Aceasta este casă visată, casa speranței, casa cu liliac, cu ghiocei zambile și narcise!

Vara îmi scoteam sezlongurile pe care mă întindeam ca pisica la soare, iar copiilor le umpleam piscina gonflabilă să se bălăcească până fugeam la mare. Toamna admiram grădina cum își schimbă culoarea, iar iarna făceam primul om de zăpadă la prima ninsoare.

„Cifra norocoasă care sper să ne aducă liniște, bunăstare, iubire, armonie”

Probabil îmi voi băga nasul în ea și pe viitor, să îmi văd florile dragi ? Ce este bine, faptul că ne vom întoarce în același loc pe partea dreapta, însă la un număr fără soț care are o însemnătate mare (nimic nu este întâmplător) ziua de naștere a Sofiei! Cifra norocoasă care sper să ne aducă liniște, bunăstare, iubire, armonie și o viață lungă lipsită de griji. Se spune să nu îți pară rău după lucruri însă toate lucrurile din viața mea au avut o însemnătate aparte ?‍❤️‍? ?? ?‍?‍?‍?”

