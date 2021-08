„A sosit vacanța cu trenul din Franța” a fost motto-ul Andreei Berecleanu, în urmă cu două săptămâni, când a părăsit Bucureștiul pentru un concediu prelungit în Hexagon.

Prezentatoarea Focus de la Prima TV este, alături de soțul ei, medicul Constantin Stan, și de fiul ei, Petru, în Franța, țară pe care cei trei au străbătut-o de la nord la sud, bucurându-se de momente și de locuri minunate.

Prin Franța, cu TGV-ul

Jurnalista cu trei decenii de carieră a ținut legătura cu prietenii și prin intermediul rețelelor de socializare, informându-i pe urmăritorii și amicii familiei de destinațiile de vacanță pe care le-a bifat.

Cei trei au pornit de la Paris, au ajuns în sud-vestul Franței, la Bordeaux și împrejurimi, apoi pe coasta Atlanticului, la Biarritz, unde s-au delectat cu mâncăruri simple și alese, vizitând castele și muzee.

Au mers cu TGV-ul, trenul de mare viteză, între orașe.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Ea a făcut programul

La Paris, Andreea, Constantin și Petru nu și-au bucurat simțurile doar cu plimbările pe Champs Elysee sau cu dejunuri la restaurante chic, ci au servit și înghețate delicioase.

Celebra prezentatoare nu a postat doar fotografii de familie, ci și instantanee surprinse în Orașul Luminilor, apoi în diverse locații pe care le-a descoperit în Franța.

Andreea Berecleanu a fost cea care a ținut legătura cu fanii familiei, prin intermediul Instagram, doctorul estetician Constantin Stan postând o singură fotografie din vacanță, suprinsă într-un moment de tandrețe cu soția lui.

Într-una dintre postările sale, jurnalista a admis că ea a fost cea care s-a ocupat de întregul program la concediului. Și a fost unul plin, ea însăși mărturisind că „Pentru cât de obosiți ne sunt ochii de privit și papilele de gustat, pe atât ne sunt sufletele de pline. Mai avem în față câteva zile și deja ne facem planuri. De odihnit, găsim noi timp, că doar suntem tineri”.

Bucuria gustului

„Amintirile noastre legate de Franța, dintotdeauna, se leagă de cultură. Și cum gastronomia=cultură, pe lângă plimbările pe străzi, ne-am oprit la terasa pentru a mânca orice ne era dor”, a scris Andreea Berecleanu, în momentul în care a ajuns la Bordeaux.

Momentele de la bistrou și de la terase au fost bifate cu pasiune de cei trei.

Apoi, au mers la Archachon, un orășel superb pe malul Atlanticului, unde s-au bucurat de plimbările pe plajă, dar și de mâncărurile delicioase – stridii, fructe de mare, diverse sortimente de pește, pe care le-au degustat cu vin alb.

„Mi-e foarte greu să aleg între momentele noastre spontane, peisaje, gastronomie, lumea relaxată, portretele atâtor oameni de pretutindeni, obieceiuri”, a notat Andreea Berecleanu, la revenirea la Bordeaux.

Pe cele mai înalte dune de nisip din Europa

Weekendul trecut l-au petrecut pe Dunele lui Pilat, la Archachon – cele mai înalte dune de nisip din Europa, până la 110 metri deasupra mării -, la o oră distanță de Bordeaux.

„Am închis ochii pentru câteva minute, cred că am și ațipit. Când m-am trezit, am stat lungită cu cerul deasupra mea cât să ascult forfota din jur. Din toate direcțiile, povești de viață, familii cu copii mici sau mai mari, cupluri de tineri, de oameni în vârstă, căței, prosoape, toată lumea era uluită de peisajul unic”.

Un pahar de vin bun la castel

Fiind într-una dintre cele mai cunoscute zone ale mapamondului datorită vinului extraordinar, din programul de vacanță nu putea lipsi o zi tematică.

„Pe o ploaie mocănească și temperaturi de până în 20 de grade Celsius, am decis dimineața să mergem către un centru acvatic indoor/outdoor, iar seara ne-a purtat prin localități cu doar câteva zeci de locuitori. Am aflat întâmplător de un concert de jazz&blues și o degustare de vinuri pe domeniul castelului de Camarsac. Și am trăit o experiență frumoasă și neașteptată. Am vizitat castelul, asta pentru că am avut și noroc. Cealaltă jumătate e locuită de proprietari, cei care se ocupă și de domeniul viticol. Roadele sunt deja medaliate internațional. Eu, o iubitoare a vinului bun, am fost răsfățată”, a scris știrista de la Prima TV.

Marea de prosoape de la Biarritz

Cei trei au și făcut plajă în vacanță, în celebra stațiune exclusivistă Biarritz.

„Nostalgie. N-am mai văzut de mult pe o plajă o întindere de atâtea prosoape direct pe nisip. În copilăria mea era ceva firesc, dar la Biarritz chiar e neașteptat. Contrastul plajelor populare, unde localnicii se amestecă cu turiștii, inclusiv “parcelele de apă” destinate exclusiv pentru surf, este fascinant. Nu te aștepți la atât firesc și normalitate într-o zona a Franței în care nivelul de trai e atât de ridicat. Am avut o zi cu de toate. Am ajuns cu trenul încă de dimineață din Bordeaux și ne-am bucurat de tot ce am vizitat și am făcut, de aerul Belle Epoque al unei stațiuni care e doar la câțiva kilometri distanță de Țara Bascilor și asta îi dă farmec în plus”, a mai notat Andreea Berecleanu.

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro ȘOC! Zona din România în care bărbații au patru soții. Cu câți bani sunt cumpărate femeile

Observatornews.ro "Sunt un fiu îngrozitor". Un băiețel a fost torturat până la moarte de mama sa. Femeia l-a sedat și i-a aruncat trupul în apele râului, în Brazilia

HOROSCOP Horoscop 8 august 2021. Fecioarele trebuie să dea dovadă de toleranță față de orice situație care le supără

Știrileprotv.ro O tânără de 18 ani a ajuns la spital cu o criză înfiorătoare după ce un bărbat i-a pus droguri în băutură, în club

Telekomsport Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE (Publicitate) Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!