Lansat într-o aventură intensă care pune la încercare limitele fizice și psihice ale tuturor concurenților, Cheloo a vorbit deschis despre stilul său de a reacționa în situații de presiune.

Mărturisirea lui Cheloo despre Asia Express 2026

Fără să încerce să își construiască o imagine diferită pentru camerele de filmat, artistul a punctat că modul său de a fi rămâne neschimbat, indiferent de natura proiectului în care este implicat.

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„Sunt un tip liniștit, dar mă enervez foarte repede și îmi pierd răbdarea și sunt… Dar oricum, voi trebuie să mă îndurați. E simplu. Adică, până la urmă, de ce îmi fac atâtea griji? N-am cum să mă schimb pentru emisiune și lumea o să mă vadă exact așa cum sunt în momentele respective,” a spus el despre cel mai dur reality show din România, care începe la Antena 1 pe 6 septembrie.

Deși recunoaște că s-a gândit la modul în care va fi perceput pe parcursul etapelor din concurs, artistul a concluzionat în manieră proprie că analizele anterioare nu își au rostul.

„Cred că asta e singura chestie la care m-am gândit până acum. Dar, pe de altă parte, niciodată nu mi-a păsat. Așa că m-am gândit degeaba,” a adăugat el.

Ce spune Irina Fodor despre parcursul lui Cheloo la „Asia Express” 2026

Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii de la Antena 1, a vorbit despre Cătălin Ștefan Ion, omul din spatele artistului Cheloo. Într-un interviu exclusiv acordat recent, soția lui Răzvan Fodor i-a luat pe toți prin surprindere, după ce a anunțat, cum este, de fapt, Cheloo.

„Una peste alta, toată lumea are o părere sau crede că are o părere formată depre Cheloo, dar în Asia Express și-a arătat altă față, cu tot respectul, mă așteptam să fie mai morocănos sau împotriva altor lucruri, uneori a fost, dar alteori a mers până la capăt. Sezonul 9 nu trebuie ratat sub nicio formă. Trebuie să vă uitați!”, a spus Irina Fodor pentru Cancan.

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