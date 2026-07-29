Secretul lui Adam Juniper a fost o gustare simplă și ieftină: biscuiții de orez. El a transformat acest aliment banal în aliatul său principal în lupta cu kilogramele în plus.

„Mă simțeam jenat”

La 46 de ani, Adam Juniper, editor-șef The Mirror, a recunoscut că stilul său de viață sedentar și obiceiurile alimentare nesănătoase au dus la acumularea kilogramelor în plus.

Sărea regulat peste micul-dejun și mânca orice îi pica în mână; inclusiv fursecuri, batoane de ciocolată și burgeri.

„Mă simțeam jenat să cumpăr haine de mărimi mari, care de multe ori nici nu se găseau în magazine”, a mărturisit el.

Decizia de a renunța la mersul pe bicicletă (mergea peste 11 kilometri pe zi la și înapoi de la serviciu) în favoarea metroului, după mutarea sa la Londra în 2015, a agravat situația.

Relația cu soția sa a început să sufere, la fel și starea sa fizică: urcatul scărilor devenise o provocare, iar încrederea în sine era la pământ.

Hainele mele deveneau din ce în ce mai mari și nu acordam prea multă atenție înfățișării mele.

O dietă simplă

După mai multe încercări nereușite de a slăbi prin diete drastice sau prin consumul exclusiv de fructe, Adam a descoperit o soluție simplă: biscuiții de orez. Aceștia i-au oferit sațietate fără să depășească aportul caloric zilnic recomandat.

„Unul dintre motivele pentru care fructele nu funcționau pentru mine era că nu mă săturau suficient și nu îmi ofereau suficientă varietate de arome”, a spus Adam.

El a integrat până la 10 biscuiți de orez pe zi în dieta sa (două lire sterline pe zi, circa 2,3 euro), combinându-i cu fructe sau cu alte gustări dulci și sărate.

Această strategie nu doar că i-a redus semnificativ aportul caloric, dar s-a dovedit și mai accesibilă financiar decât pâinea.

O transformare vizibilă

Rezultatele nu au întârziat să apară. În doar câteva săptămâni, pierderea în greutate a devenit vizibilă.

Adam și-a regândit complet dieta: müsli fără zahăr la micul-dejun, brânză la prânz, iar seara a renunțat la porțiile mari de paste sau plăcinte în favoarea unor mese mai mici și echilibrate caloric.

Pe parcursul zilei, gustările sale sunt formate în special din biscuiți de orez. Efectele asupra vieții sale au fost remarcabile.

Adam a subliniat că „se simte mai bine, are mai multă energie și a reușit să-și îmbunătățească relația cu fiul său”.

De asemenea, a remarcat o creștere semnificativă a încrederii în sine: „Soția mea spune că sunt minunat, iar ea este, practic, un sex-simbol, așa că mă simt mult mai fericit datorită acestui lucru”.

Sincer, e greu să scapi de eticheta de «băiat gras». Mă simt mai bine și pot să țin pasul și cu fiul meu. Sfatul meu este să găsești ceva care să funcționeze pentru tine. S-ar putea să dureze ceva, dar e posibil.

Provocarea „greutății-fantomă”

Deși transformarea fizică este impresionantă, specialiștii avertizează asupra unui fenomen psihologic numit „greutatea-fantomă”.

Potrivit experților, acest fenomen apare deoarece creierul are nevoie de timp pentru a se adapta la noul aspect fizic.

Persoanele care slăbesc semnificativ pot continua să se perceapă ca fiind supraponderale, alegând haine mai mari sau având așteptări negative din partea celor din jur. Pentru a depăși această etapă, psihologii recomandă să se acorde timp procesului de adaptare, să se încerce activități care anterior erau evitate din cauza greutății și să se utilizeze tehnici de terapie cognitiv-comportamentală pentru a îmbunătăți imaginea de sine.

Înainte de începerea oricărei diete (cure de slăbire), apelați la un specialist!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE