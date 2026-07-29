Cristina este medic neurochirurg, iar Marina i-a urmat exemplul

Ambasada României în Italia le-a lăudat pe cele două tinere din regiunea Toscana, într-un mesaj pe rețelele de socializare.

Cristina și Marina Aldea au terminat Medicina, la Universitatea din Siena, cu nota maximă 110/110 e lode, la cinci ani distanță, a transmis ambasada.

Prima care a obținut această performanță a fost Cristina Aldea, în anul 2021. Astăzi, ea este medic neurochirurg la Spitalul Santa Maria alle Scotte din Siena.

Sora sa, Marina, a absolvit în acest an aceeași facultate și a obținut același calificativ maxim.

„Cristina a încheiat studiile în anul 2021, iar astăzi este medic neurochirurg la Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese – Ospedale Santa Maria alle Scotte din Siena. În acest an, Marina a finalizat același parcurs de excelență, absolvind aceeași facultate cu calificativul maxim”, precizează Ambasada României în Italia.

O familie care a crezut în educație

Reprezentanții ambasadei subliniază că reușita celor două surori este rezultatul muncii, al perseverenței și al sprijinului oferit de părinți, stabiliți de mulți ani în Italia.

Familia Aldea, stabilită în Arezzo, Italia Sursa foto: Faceboook/ Ambasada României în Italia

„În spatele acestor reușite se află o familie care a crezut în puterea educației. Stabiliți de mulți ani în Italia, părinții celor două surori au construit, prin muncă și perseverență, o afacere în domeniul construcțiilor și au făcut din educația fiicelor lor cea mai importantă investiție.”

Totodată, ambasada evidențiază că susținerea constantă a părinților a fost decisivă în transformarea talentului și ambiției în performanță.

„Povestea familiei Aldea este un exemplu despre muncă, responsabilitate și perseverență. Ea arată că succesul se construiește pas cu pas și că educația rămâne una dintre cele mai valoroase investiții pentru viitor”, a mai transmis ambasada.

La final, reprezentanții instituției le-au transmis felicitări celor două surori și părinților lor.

„Ambasada României în Italia le felicită pe Cristina și Marina Aldea pentru rezultatele lor remarcabile și transmite întreaga apreciere părinților lor, ale căror eforturi și devotament au stat la baza acestui parcurs de excepție. Le dorim mult succes în dezvoltarea carierei și suntem convinși că vor continua să își exercite profesia cu aceeași pasiune, competență și responsabilitate.”

Românii reprezintă, de departe, cea mai mare comunitate străină din Italia. Potrivit celor mai recente date oficiale, aproape două milioane de români trăiesc astăzi în Peninsulă.

De altfel, România are cea mai mare diasporă din UE, peste 3,8 milioane de români trăiesc în alte țări din Europa.

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