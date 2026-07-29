Boom-ul cazărilor pe termen scurt în România

Aproximativ 74.000 de spații locative din țară sunt oferite în prezent spre închiriere prin intermediul platformelor digitale precum Airbnb sau Booking, înregiststrând o creștere de 7,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Această evoluție plasează România pe locul al treilea în Europa în topul destinațiilor cu peste 50.000 de unități care au cunoscut cea mai rapidă extindere a ofertei, fiind devansată doar de Polonia (+8,9%) și Cehia (+8%), conform datelor dintr-un raport recent analizat de Profit.ro.

Extinderea accelerată a schimbat semnificativ structura capacității de cazare la nivel național. Datele Institutului Național de Statistică arată că, din totalul de 99,7 milioane de locuri-zile disponibile la nivel național, hotelurile continuă să domine piața cu o pondere de 51,2% (51,1 milioane).

Surpriza vine însă de la spațiile individuale: apartamentele și camerele de închiriat au urcat direct pe locul al doilea, reprezentând 14,4% din capacitatea totală de cazare (14,4 milioane locuri-zile), depășind atât pensiunile agroturistice (13,7%), cât și pe cele turistice clasice (8,4%).

Mii de proprietăți active, dar numai o fracțiune declarată la Fisc

Ascensiunea acestui sector a scos la iveală disparități majore între realitatea din teren și evidențele fiscale. În timp ce pe platformele online funcționează zeci de mii de anunțuri active, la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) sunt înregistrate oficial puțin peste 18.000 de locuințe destinate închirierii de scurtă durată.

În Capitală, unde sunt concentrate între 5.000 și 6.000 de locuințe active — localizate în special în zone centrale precum Cișmigiu, Centrul Civic sau Centrul Istoric —, controalele recente ale Fiscului pe platformele digitale au scos la iveală venituri substanțiale obținute de persoane fizice și nedeclarate bugetului de stat.

„Piața a crescut accelerat în ultimii ani, însă o bună parte din această activitate a funcționat în afara cadrului fiscal și administrativ adecvat. Noile reglementări vin să creeze un teren de joc echitabil pentru toți operatorii din turism”, arată reprezentanții Asociației pentru Turism și Închiriere Proprietăți (ATIP).

Valul de reglementări reduce oferta în Spania și Turcia

Mărirea pieței românești are loc într-un context european în care oferta totală de spații pe termen scurt a atins 5,4 milioane de unități, în creștere modestă cu 3% de la un an la altul. Totuși, dinamica diferă radical în funcție de intervenția autorităților statale.

Spania și Turcia sunt singurele destinații mari care au consemnat scăderi drastice ale ofertei. În Spania, presiunea continuă de reglementare din marile orașe a dus la o contractare cu 12,5% a numărului de locuințe disponibile (până la 475.000 de unități), deși prețul mediu pe noapte plătit de oaspeți (ADR) a crescut cu aproape 24%.

Cea mai dură scădere s-a înregistrat în Turcia, unde oferta s-a prăbușit cu 36,7% în urma aplicării Legii nr. 7464. Actul normativ obligă platformele să verifice existența și validitatea numărului de licență turistică pentru fiecare proprietate listată.

În ceea ce privește tarifele din Europa, prețul mediu pe noapte a crescut la nivel continental cu 13,3%. Polonia (+50,4%) și Ungaria (+43%) au înregistrat cele mai mari scumpiri din regiune, urmate de Andorra, Grecia, Cipru și Austria. În paralel, decalajele dintre turismul de lux și cel accesibil rămân uriașe: Monaco a înregistrat prețuri medii de peste opt ori mai mari comparativ cu Macedonia de Nord, considerată una dintre cele mai ieftine destinații din Europa.

Schimbarea din luna mai: număr unic de înregistrare pentru toți proprietarii din România

Pentru a diminua zona economiei subterane și pentru a alinia piața internă la cerințele europene, în România se aplică prevederile Regulamentului European 2024/1028. Noua legislație introduce obligații clare atât pentru platforme, cât și pentru persoanele fizice care închiriază pe CNP, fără să aibă o formă juridică organizată precum PFA sau societate comercială.

Mecanismul impune înființarea unui punct unic de înregistrare digital la nivel național. Fiecare proprietate sau gazdă va primi un număr unic de identificare, care va trebui afișat obligatoriu în toate anunțurile publicate pe Airbnb, Booking sau alte platforme similare.

Prin acest sistem digitalizat, platformele vor fi obligate să transmită periodic către autoritățile fiscale date exacte despre activitatea, numărul de nopți rezervate și veniturile realizate de fiecare gazdă în parte, reducând considerabil spațiul de manevră pentru veniturile nedeclarate.

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