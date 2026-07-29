Pe parcursul anului trecut, numărul polițelor de călătorie achiziționate a crescut cu aproximativ 12% față de anul 2024, iar suma totală asigurată prin aceste polițe a depășit pragul de 85 de miliarde de lei, înregistrând un avans de 13%.

Plățile efectuate de companiile de asigurări reconfirmă cât de frecvente sunt incidentele în străinătate. În total, companiile din România au achitat peste 81 de milioane de lei pentru daunele suferite de turiști în timpul călătoriilor, ceea ce înseamnă o medie zilnică de peste 220.000 de lei (echivalentul a peste 43.000 de euro) alocați pentru rezolvarea situațiilor neprevăzute.

Unde au apărut cele mai scumpe urgențe

Cei mai mulți dintre românii care au avut nevoie de intervenții financiare consistente au călătorit pe continentul american sau în destinații de vacanță tradiționale din Europa și Orientul Mijlociu.

În clasamentul cazurilor majore despăgubite anul trecut, Statele Unite ale Americii ocupă primul loc, cu 9 dosare de daună de o complexitate ridicată. În top urmează Grecia, Austria, Egipt și Turcia, fiecare înregistrând câte 5 cazuri de amploare. Lista este completată de țări precum Italia, Canada și Emiratele Arabe Unite.

Aceste dosare au vizat în special urgențe medicale grave, tratamente spitalicești complexe cu costuri extrem de ridicate și, în anumite situații, operațiuni speciale de repatriere medicală.

„În medie, doi turiști au fost despăgubiți în fiecare oră a anului trecut în baza asigurărilor de călătorie – semn că evenimentele neprevăzute pot transforma rapid o vacanță minunată într-o experiență costisitoare. O asigurare poate face diferența între un incident gestionabil și o povară financiară semnificativă”, explică Alexandru Ciuncan, președinte & director general al UNSAR.

Cu toate acestea, și cele mai mici și aparent nesemnificative acte medicale pot avea un cost enorm în străinătate. Recent, omul de televiziune Dima Trofim a povestit că a fost nevoit să achite aproape 500 de euro pentru o simplă perfuzie, în ultima sa zi de vacanță în Bulgaria.

Doi turiști români au fost despăgubiți în fiecare oră, în 2025. Destinațiile în care s-au înregistrat cele mai scumpe urgențe medicale
Infografic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Ce înseamnă suma asigurată și ce riscuri acoperă o poliță de călătorie

Suma totală acordată prin intermediul asigurărilor de călătorie, care a ajuns la peste 85 de miliarde de lei, reprezintă valoarea maximă agregată a plăților pe care firmele de asigurări le pot face în cazul în care asigurații au nevoie de sprijin. Acoperirile nu se limitează doar la consultațiile medicale de urgență.

În funcție de clauzele opționale selectate, o poliță modernă de călătorie oferă asistență telefonică nonstop (24/7), transport medical specializat, repatriere, dar și compensații pentru anularea călătoriei (storno), pierderea ori deteriorarea bagajelor, întârzieri ale zborurilor sau amânarea unor evenimente personale majore.

„Cu peste 43.000 de euro achitați în fiecare zi pentru costurile generate de evenimente neprevăzute produse în timpul călătoriilor, cifrele vorbesc de la sine: o asigurare de călătorie nu este un cost în plus, ci una dintre cele mai importante investiții pentru o vacanță fără griji”, subliniază Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Reprezentanții din industrie recomandă ca înainte de plecarea în vacanță, fie că este vorba despre o deplasare în țară sau în străinătate, turiștii să analizeze atent pachetele disponibile și să aleagă limite de despăgubire adecvate specificului destinației și activităților planificate.

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