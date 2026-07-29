Stadiul lucrărilor la „tunelurile pentru urși”

Lucrările pe sectorul Margina – Holdea, de 9,13 kilometri, al autostrăzii A1, sunt realizate de asocierea de constructori formată din grupul românesc UMB și compania EuroAsfalt din Bosnia și Herțegovina.

În timp ce constructorii pregătesc așternerea stratului suport de asfalt, pe șantier se lucrează în paralel la excavarea ultimilor metri din al doilea tunel și la instalarea propriilor stații de producție pentru grinzi și mixturi asfaltice.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, parte din CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere), a transmis miercuri, 29 iulie, care este stadiul lucrărilor pe șantierul lotului lipsă al autostrăzii A1, dintre Margina și Holdea. În prezent, sunt organizate câte trei fronturi de lucru, urmând să fie deschis și al patrulea pentru realizarea lucrărilor la tuneluri.

„La cele două galerii ale tunelului 1 au început lucrările la structura rutieră, stadiul de execuție al acestor galerii depășind 90%. La tunelul 2 mai sunt de excavat aproximativ 270 de metri pe galeria executată de UMB și 107 metri pe galeria executată de partenerul bosniac Euro Asfalt. În paralel cu excavarea, continuă lucrările de hidroizolație, armare și betonare a căptușelii finale”, a transmis DRDP Timișoara.

În schimb, excavarea se desfășoară în zece fronturi, pe ambele galerii.

„Tunelul 2 va fi echipat cu sisteme moderne de siguranță și comunicații: ventilatoare, telefoane de urgență, senzori, hidranți suplimentari care vor crea o perdea de apă în cazul unui incendiu, precum și antene radio care vor asigura comunicațiile în interiorul tunelului și transmiterea informațiilor către participanții la trafic”, potrivit sursei citate.

Lucrări efectuate pe lotul cu tuneluri de pe Autostrada A1 Margina - HoldeaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Intrările și ieșirile celor două tuneluri, toate cele patru portale, sunt complet finalizate, iar acum se pregătește etapa de finisaj arhitectural.

A început echiparea uzinei pentru fabricarea grinzilor destinate structurilor de pe șantier

De asemenea, în ceea ce privește lucrările de drum, s-a executat o mare parte din stratul superior de fundație din balast stabilizat cu lianți hidraulici.

„Pentru protejarea acestuia, a fost aplicată o peliculă de emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă, care limitează evaporarea apei și reduce astfel riscul apariției fisurilor de contracție în stratul de fundație. Totodată, această etapă asigură pregătirea optimă a stratului suport pentru așternerea viitoarelor straturi bituminoase”, precizează DRDP Timișoara.

Totodată, reprezentanții instituției anunță că pe șantier a început și echiparea uzinei pentru fabricarea grinzilor prefabricate destinate structurilor. Pentru podurile și pasajele de pe acest lot vor fi utilizate, în total, 442 de grinzi.

Uzina va avea o capacitate de producție de aproximativ șase grinzi de 40 de metri pe zi. Tot pe șantier va funcționa și o stație de asfalt, care va asigura producerea mixturilor asfaltice și așternerea acestora în condiții optime, cu respectarea timpilor tehnologici.

Istoricul șantierului dintre Margina și Holdea

Sectorul de autostradă dintre Margina și Holdea, deși se întinde pe o distanță de numai nouă kilometri, reprezintă o verigă lipsă din infrastructura rutieră a României. Acest scurt segment de pe autostrada A1 este singurul obstacol care îi împiedică pe șoferi să circule neîntrerupt, exclusiv pe regim de autostradă, de la Sibiu și restul țării direct până la frontiera de vest de la Nădlac și, mai departe, spre rețeaua europeană.

Istoria acestui șantier este marcată de un lung coșmar birocratic și de modificări tehnice de anvergură. La presiunea Comisiei Europene, autoritățile au fost obligate să modifice soluția tehnică pentru a proteja fauna locală, decizând coborârea autostrăzii în subteran și transformând acest segment în faimosul lot al „tunelurilor pentru urși”.

Neînțelegerile care au urmat cu vechiul constructor au dus la rezilierea parțială a contractului în anul 2017, fiind urmate de cinci ani de procese, blocaje și licitații eșuate. Relansarea proiectului a avut loc în toamna anului 2022 , fiind finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Deschiderea circulației pe acest lot este estimată în prima parte a anului 2027, potrivit autorităților.

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