Călătoriile nu sunt întotdeauna la fel de spectaculoase precum par pe rețelele de socializare. Uneori, destinațiile de vacanță lăudate nu se ridică la nivelul așteptărilor.

Cititorii Italehti au fost invitați să împărtășească experiențele lor dezamăgitoare din călătorii, iar patru destinații s-au regăsit frecvent în răspunsurile lor.

Bulgaria

„Cu siguranță nu recomand nimănui Bulgaria” mărturisește un cititor sub pseudonimul „Am călătorit foarte mult”. Familia sa a experimentat o vacanță de coșmar. La hotel li s-a oferit o cameră fără geam la fereastră, iar reacția personalului a fost să tragă perdelele și să ridice din umeri.

„Aveam cu noi copilul nostru de doi ani. Numai după multe insistențe am primit o cameră cu geamuri intacte. Mâncarea era de proastă calitate, iar personalul hotelului a fost nepoliticos și neprofesionist. La restaurant, găinile se plimbau printre mese și ciuguleau de pe jos”, adaugă cititorul.

Egipt

Sharm el-Sheikh a fost o altă destinație care a dezamăgit turiștii. „Am plătit o excursie pentru snorkeling, dar abia pe barcă am aflat că prețul nu includea echipamentul necesar. Bacsisul era obligatoriu peste tot”, spune un alt cititor, identificat drept „Juossi”.

În plus, unii vizitatori au menționat comportamentul invaziv al vânzătorilor ambulanți și al șoferilor de taxi.

„Șoferii deschideau ușile mașinii doar pentru a putea atinge femeile. Un angajat al hotelului ne-a cotrobăit prin bagaje”, completează același cititor.

„Locuri frumoase în Cairo, dar prea mulți oameni încearcă să te înșele”, afirmă un alt comentator, sub pseudonimul „Nu mai vreau Egipt”.

„Totul este murdar și este foarte cald”, adaugă „Ykspena”.

Franța

„Parisul este murdar și sufocat de turism. Oamenii din servicii sunt nepoliticoși, deși vorbesc franceza”, relatează „Fille du printemps”.

„Am călătorit prin 18 țări europene, dar Franța este singura care nu mi s-a potrivit deloc. Nu sunt deloc prietenoși”, spune „Vechiul Călător”

Republica Dominicană

„Nu m-aș mai întoarce niciodată în Republica Dominicană. Corupția este răspândită, iar turiștii sunt exploatați la maximum”, afirmă „Mn”.

Acesta povestește cum i-au dispărut banii din cameră în timp ce se afla la piscină. „În oraș nu te poți plimba în liniște», explică el.

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