Instanța a decis ca acesta să presteze 200 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, evitând astfel o pedeapsă cu închisoarea.

Suspiciunile au apărut după dispariția a peste 200 de colete

Viorel-Sorin Pasacan, din Swindon, Wiltshire, și-a recunoscut vina pentru furturile comise în perioada 1 iulie 2025 – 18 septembrie 2025, în timp ce lucra ca șofer pentru compania de curierat Evri.

Potrivit procurorului Georgina Kuponiyi, compania Evri a început să investigheze activitatea angajatului după ce a primit numeroase reclamații privind colete care nu ajungeau la destinatari.

Ancheta internă a scos la iveală că 203 colete, care conțineau haine de marcă, produse electronice, echipamente IT, telefoane mobile, încălțăminte, unelte și parfumuri, nu fuseseră livrate.

Pentru a confirma suspiciunile, compania a recurs la o metodă specială de supraveghere.

Compania i-a întins o capcană

Evri a introdus colete-capcană în autoutilitara șoferului și i-a monitorizat traseul.

Instanța a aflat că Pasacan „s-a abătut de la ruta sa de livrare” pentru a merge la domiciliul său, după care „a scos [coletele] din furgonetă și le-a ascuns în grădina” casei unui prieten.

Procurorul Georgina Kuponiyi a declarat: „El prelua și livra colete împreună cu o altă persoană – ceea ce este interzis de regulamentul companiei – o femeie, partenera inculpatului.”

Ulterior, polițiștii au descins la adresa acestuia, au recuperat bunurile furate și l-au arestat.

Evri este una dintre cele mai mari companii de curierat din Marea Britanie, fostă Hermes UK. Compania livrează milioane de colete pentru magazine online, precum Next, ASOS, John Lewis, Temu, Shein și multe altele.

Evri are depozite regionale unde ajung coletele de la comercianți. De acolo, acestea sunt repartizate către curieri care au alocate anumite zone de livrare.

Majoritatea curierilor folosesc propriile mașini sau dube;  sunt colaboratori independenți (self-employed), nu angajați permanenți și sunt plătiți, de regulă, pentru fiecare colet livrat, nu cu salariu fix.

Așa se întâmpla și în cazul românului, care deține în Anglia o companie, Rapid Shift Limited, prin intermediul căreia colabora cu Evri. Compania este condusă de la domiciliul și se ocupă cu întreținerea și repararea vehiculelor, transportul rutier de mărfuri, precum și cu transportatori autorizați și neautorizați, potrivit Companies House.

Cum s-a apărat românul: „Încerca să asigure fericirea în relație”

În fața instanței, românul a contestat valoarea totală a bunurilor furate.

Deși procurorii au susținut că prejudiciul depășește 10.717 lire sterline, acesta a afirmat că valoarea reală ar fi fost de aproximativ 4.000 de lire sterline.

Avocatul apărării, Dhaneshwar Sharma, a invocat remușcările clientului său și problemele financiare prin care trecea familia.

„El încerca să asigure fericirea în relația lor și să îndeplinească dorința de a avea copii, dar a procedat în mod greșit.”, a spus avocatul.

Avocatul a făcut referire la „dificultăți financiare” care s-au agravat în urma pierderii sarcinii partenerei sale.

„A existat o anumită motivație financiară, deși nu era vorba de a-și finanța un stil de viață extravagant – ei căutau să acopere costurile unui tratament medical.”, a spus avocatul.

Judecătorul Benson KC a subliniat că inculpatul a susținut inițial că bunurile furate erau pentru uz personal, ceea ce nu coincide cu raționamentul conform căruia ar fi făcut acest lucru pentru a-și îmbunătăți situația financiară. 

Ulterior, avocatul a admis că explicația inițială a inculpatului nu era credibilă: „Această explicație nu se susține și nu ține – a fost o lipsă de rațiune din partea sa.”

Judecătorul: „Motivația a fost pur și simplu lăcomia”

Judecătorul Benson KC a respins argumentele potrivit cărora furturile ar fi fost motivate exclusiv de dificultățile financiare și a criticat modul în care inculpatul a profitat de încrederea angajatorului.

În motivarea sentinței, magistratul a afirmat: „Vi s-a încredințat livrarea acestor produse către clienții care le-au cumpărat. Ceea ce aceștia nu au anticipat – și nici o persoană nu ar fi anticipat – a fost că un șofer al companiei Evri le-ar fura, dar asta ați făcut dumneavoastră.”

„Motivația a fost pur și simplu lăcomia, însoțită de un element de planificare – ascunderea articolelor la casa unui prieten pentru a evita descoperirea. Aceasta a constituit o încălcare clară a încrederii.”, a concluzionat judecătorul.

Ce pedeapsă a primit românul

Tribunalul Coroanei din Swindon l-a condamnat pe Viorel-Sorin Pasacan la 200 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, care trebuie efectuate în următoarele 12 luni.

De asemenea, acesta a fost obligat să achite 700 de lire sterline cheltuieli de judecată și 114 lire sterline reprezentând contribuția legală pentru finanțarea serviciilor destinate victimelor infracțiunilor.

Românul a evitat o pedeapsă de un an de închisoare pentru că și-a recunoscut vinovăția și din cauza altor circumstanțe atenuante.

La începutul anului, un român, curier la Amazon în Anglia, a fost filmat când a furat pisica unei familii.

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