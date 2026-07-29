„Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu președintele Trump. A acceptat să ne dea licența”, a spus șeful statului ucrainean.

Sistemele Patriot sunt cunoscute pentru eficiența lor împotriva rachetelor balistice rusești, iar Zelenski s-a arătat îngrijorat de scăderea stocurilor de rachete interceptoare. În același timp, războiul purtat de SUA împotriva regimului islamic din Iran a redus numărul de interceptoare disponibile pe plan mondial.

Inițial, după discuția cu Trump, Zelenski a afirmat doar că a „discutat” despre licențe și „alte câteva idei care ar putea ajuta”.

Donald Trump afirmase deja luna aceasta, la summitul NATO de la Ankara, că Ucraina va primi permisiunea de a produce rachete pentru Patriot.

Întâlnirea dintre Trump și Zelenski s-a desfășurat cu ușile închise și a durat aproximativ o oră.

Președintele SUA, care și-a început mandatul la Casa Albă cu critici aspre la adresa lui Zelenski, a declarat de această dată că întrevederea a decurs „foarte bine”, iar președintele ucrainean a formulat și el o apreciere similară într-un interviu acordat pentru postul de televiziune Fox News.

„Mare onoare să mă întâlnesc cu președintele Zelenski al Ucrainei. S-au discutat multe lucruri. Întâlnirea a decurs foarte bine! Președintele DONALD J. TRUMP”, a transmis președintele american pe platforma sa Truth Social.

Pe de altă parte, Zelenski a declarat pentru Fox News că liderul autocrat rus Vladimir Putin nu mai deține inițiativa în războiul de agresiune pe care îl poartă împotriva Ucrainei și pierde 30.000 de soldați pe lună.

„Noi cerem zilnic să înceteze acest război, cel puțin pentru a negocia un armistițiu pe o anumită perioadă și a le da diplomaților posibilitatea să negocieze. Dar Putin nu vrea. (…) De aceea trebuie să reacționăm, să fim duri, să fim puternici. Nu doar noi. Contăm pe sancțiuni”, a declarat președintele ucrainean.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE