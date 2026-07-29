UPDATE ora 11.35: Președintele ONJN, Vlad Soare, a confirmat informația privind perchezițiile DNA. „E un pas important si necesar pentru a avea o instituție credibilă. Pentru mine, prioritară este integritatea instituției. ONJN trebuie să funcționeze cu toleranță zero față de faptele de corupție, motiv pentru care în ultimele luni au fost demarate o serie de anchete pe care le-am comunicat public, anchete ce au fost realizate cu sprijinul compartimentului de control intern si care au dus la sesizarea organelor de urmărire penală”, a transmis el.

Și a continuat: „Dacă pe parcursul derulării acestora au exista persoane sau funcționari publici care au încercat să le stopeze sau care nu și-au îndeplinit atribuțiile corespunzător, responsabilitatea va fi stabilită de organele competente”.

Șeful ONJN a explicat că ancheta DNA vizează 4 funcționari din direcțiile control și autorizări, dar a precizat că nu are voie să ofere detalii din dosar fiindcă este o anchetă în desfășurare. „Vă asigur că ONJN cooperează cu organele de urmărire penală și va oferi tot sprijinul necesar pentru aflarea adevărului. Ceea ce pot însă să comunic este faptul că am demarat un proces de reorganizare instituțională, având ca fundament criteriul de integritate, iar aceasta acțiune nu face decât să îmi confirme că suntem pe drumul corect”, a conchis Vlad Soare.

Știrea inițială, ora 10.30 | Anchetatorii au deschis un nou dosar, separat de cel în care fosta șefă a ONJN, Odeta Nestor, a fost plasată în arest la domiciliu, potrivit informațiilor Libertatea. Reamintim că măsura arestării preventive a Odetei Nestor, stabilită de Tribunalul București pe 17 iunie, a fost anulată de Curtea de Apel București pe 29 iunie.

Deocamdată nu sunt cunoscute detalii despre acest nou dosar care implică presupuse fapte de mită, dar urmează audieri la sediul DNA.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc este autoritatea înființată în 2013 cu rolul de a reglementa, supraveghea și controla activitățile din domeniul jocurilor de noroc. Scopul este diminuarea evaziunii fiscale în acest sector și creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat. ONJN este în subordinea Guvernului României, potrivit site-ului instituției.

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