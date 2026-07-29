Primele semne că măsura începe să reducă aglomerația

Proiectul pilot prin care Veneția încearcă să gestioneze valul uriaș de vizitatori continuă să genereze venituri consistente pentru bugetul local. Primăria orașului lagunar a anunțat că a încasat mai mult de 5 milioane de euro din taxa de acces impusă turiștilor care vizitează centrul istoric fără a rămâne peste noapte.

Conform datelor furnizate de administrația locală și citate de publicația italiană Wanted in Milan, suma a fost strânsă pe parcursul celor 60 de zile în care taxa a fost activată în acest sezon turistic. În total, autoritățile au emis peste 650.000 de adeverințe de acces plătite.

Măsura financiară a fost aplicată într-un calendar stabilit de municipalitate, vizând în special weekendurile și anumite zile de lucru cu un aflux crescut de persoane, în intervalul 3 aprilie – 26 iulie.

Reprezentanții Primăriei din Veneția susțin că primele evaluări arată o ușoară temperare a aglomerației în zilele de vârf, comparativ cu perioadele similare din anii precedenți. Cu toate acestea, oficialii rămân precauți și au precizat că datele finale vor fi analizate detaliat într-un raport complet ce va fi publicat la finalul proiectului.

„Analiza preliminară indică primele semne ale unei reduceri a aglomerației în zilele cu cea mai mare afluență de vizitatori. Un bilanț definitiv va fi formulat însă în raportul final de evaluare a proiectului”, au explicat autoritățile locale.

Cum funcționează sistemul pionier împotriva turismului de masă

Pusă în aplicare pentru prima dată în 2024, taxa pentru vizitatorii de o zi a transformat Veneția într-unul dintre primele orașe din lume care aplică un astfel de mecanism pentru a combate efectele „supraturismului” (overtourism).

Sistemul impune tuturor călătorilor care nu au o rezervare de cazare în oraș să își înregistreze vizita în avans pe o platformă digitală dedicată și să achite taxa de intrare. Măsura îi vizează exclusiv pe cei care petrec doar câteva ore în centrul istoric, persoanele care înnoptează în unitățile de cazare din oraș fiind scutite de această taxă, întrucât achită deja taxa de stațiune aferentă fiecărei nopți petrecute în emirat.

Taxa de intrare în Veneția ar putea crește la 50 de euro

Veneția se pregătește pentru o schimbare profundă în strategia de combatere a supraturismului. Taxa de acces pentru vizitatorii de o zi, introdusă inițial ca un proiect pilot în anul 2024, ar putea suferi o majorare spectaculoasă în perioada următoare.

Noul primar ales al orașului lagunar, Simone Venturini, a anunțat o propunere oficială prin care biletul de acces să ajungă la 50 de euro în zilele de vârf extrem de aglomerate.

Decizia de a solicita aprobarea guvernului italian pentru un prag atât de ridicat vine în urma datelor statistice înregistrate în acest an, care arată că sistemul actual are un efect aproape inexistent în descurajarea valurilor masive de călători.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În prezent, Veneția aplică un tarif de 5 euro pentru cei care își rezervă biletul în avans și 10 euro pentru înregistrările de ultim moment. Totuși, analiza datelor publicate de ziarul italian Il Gazzettino relevă o realitate neașteptată: mai puțin de jumătate dintre turiști au făcut efortul de a-și planifica vizita din timp pentru a economisi bani.

Din totalul celor peste 514.000 de contribuții plătite în primele 42 de zile de la aplicarea sistemului, doar 245.503 de persoane au beneficiat de tariful redus de 5 euro prin rezervare timpurie, în timp ce 268.207 de turiști au preferat să achite direct suma de 10 euro pe loc, fără ca diferența de preț să îi oprească din drum.

„Problema o reprezintă numerele. Nu există o diferență semnificativă între 5 euro și 10 euro. Dacă pragul ar fi mult mai mare, efectul ar fi complet diferit”, a explicat Michele Zuin, consilierul pentru buget al Veneției, în presa italiană.

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