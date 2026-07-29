Primele semne că măsura începe să reducă aglomerația

Proiectul pilot prin care Veneția încearcă să gestioneze valul uriaș de vizitatori continuă să genereze venituri consistente pentru bugetul local. Primăria orașului lagunar a anunțat că a încasat mai mult de 5 milioane de euro din taxa de acces impusă turiștilor care vizitează centrul istoric fără a rămâne peste noapte.

Conform datelor furnizate de administrația locală și citate de publicația italiană Wanted in Milan, suma a fost strânsă pe parcursul celor 60 de zile în care taxa a fost activată în acest sezon turistic. În total, autoritățile au emis peste 650.000 de adeverințe de acces plătite.

Măsura financiară a fost aplicată într-un calendar stabilit de municipalitate, vizând în special weekendurile și anumite zile de lucru cu un aflux crescut de persoane, în intervalul 3 aprilie – 26 iulie.

Reprezentanții Primăriei din Veneția susțin că primele evaluări arată o ușoară temperare a aglomerației în zilele de vârf, comparativ cu perioadele similare din anii precedenți. Cu toate acestea, oficialii rămân precauți și au precizat că datele finale vor fi analizate detaliat într-un raport complet ce va fi publicat la finalul proiectului.

„Analiza preliminară indică primele semne ale unei reduceri a aglomerației în zilele cu cea mai mare afluență de vizitatori. Un bilanț definitiv va fi formulat însă în raportul final de evaluare a proiectului”, au explicat autoritățile locale.

Cum funcționează sistemul pionier împotriva turismului de masă

Pusă în aplicare pentru prima dată în 2024, taxa pentru vizitatorii de o zi a transformat Veneția într-unul dintre primele orașe din lume care aplică un astfel de mecanism pentru a combate efectele „supraturismului” (overtourism).

Sistemul impune tuturor călătorilor care nu au o rezervare de cazare în oraș să își înregistreze vizita în avans pe o platformă digitală dedicată și să achite taxa de intrare. Măsura îi vizează exclusiv pe cei care petrec doar câteva ore în centrul istoric, persoanele care înnoptează în unitățile de cazare din oraș fiind scutite de această taxă, întrucât achită deja taxa de stațiune aferentă fiecărei nopți petrecute în emirat.

Taxa de intrare în Veneția ar putea crește la 50 de euro

Veneția se pregătește pentru o schimbare profundă în strategia de combatere a supraturismului. Taxa de acces pentru vizitatorii de o zi, introdusă inițial ca un proiect pilot în anul 2024, ar putea suferi o majorare spectaculoasă în perioada următoare.

Noul primar ales al orașului lagunar, Simone Venturini, a anunțat o propunere oficială prin care biletul de acces să ajungă la 50 de euro în zilele de vârf extrem de aglomerate.

Decizia de a solicita aprobarea guvernului italian pentru un prag atât de ridicat vine în urma datelor statistice înregistrate în acest an, care arată că sistemul actual are un efect aproape inexistent în descurajarea valurilor masive de călători.

Veneția a încasat peste 5 milioane de euro din taxa pentru vizitatorii de o zi. Peste 650.000 de bilete de acces au fost emise
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În prezent, Veneția aplică un tarif de 5 euro pentru cei care își rezervă biletul în avans și 10 euro pentru înregistrările de ultim moment. Totuși, analiza datelor publicate de ziarul italian Il Gazzettino relevă o realitate neașteptată: mai puțin de jumătate dintre turiști au făcut efortul de a-și planifica vizita din timp pentru a economisi bani.

Din totalul celor peste 514.000 de contribuții plătite în primele 42 de zile de la aplicarea sistemului, doar 245.503 de persoane au beneficiat de tariful redus de 5 euro prin rezervare timpurie, în timp ce 268.207 de turiști au preferat să achite direct suma de 10 euro pe loc, fără ca diferența de preț să îi oprească din drum.

„Problema o reprezintă numerele. Nu există o diferență semnificativă între 5 euro și 10 euro. Dacă pragul ar fi mult mai mare, efectul ar fi complet diferit”, a explicat Michele Zuin, consilierul pentru buget al Veneției, în presa italiană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Viva.ro
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Anastasia, tânăra dată dispărută în București, prin RO-Alert, și găsită ulterior decedată. Ultimele clipe din viața fetei i-au tulburat chiar și pe anchetatori
Unica.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Anastasia, tânăra dată dispărută în București, prin RO-Alert, și găsită ulterior decedată. Ultimele clipe din viața fetei i-au tulburat chiar și pe anchetatori
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
gsp
DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu. Pe cine trebuia să toarne și cum îl caracterizau sursele Securității înainte și după recrutarea din august 1984
GSP.RO
DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu. Pe cine trebuia să toarne și cum îl caracterizau sursele Securității înainte și după recrutarea din august 1984
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.RO
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
42 de kilometri de autostradă sunt gata, dar rămân închiși. Expert: „Nu există niciun motiv tehnic”
Adevarul.ro
42 de kilometri de autostradă sunt gata, dar rămân închiși. Expert: „Nu există niciun motiv tehnic”
Lovitură totală pentru CFR Cluj! Clubul riscă să nu mai poată juca pe propriul stadion din cauza datoriilor
Fanatik.ro
Lovitură totală pentru CFR Cluj! Clubul riscă să nu mai poată juca pe propriul stadion din cauza datoriilor
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Financiarul.ro
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Val de căldură intens în România. Zonele în care se vor înregistra până la 39 de grade
ObservatorNews.ro
Val de căldură intens în România. Zonele în care se vor înregistra până la 39 de grade
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
NOI SCUMPIRI la carburanți. Motorina sare de 10 lei pe litru la Petrom și Rompetrol
Mediafax.ro
NOI SCUMPIRI la carburanți. Motorina sare de 10 lei pe litru la Petrom și Rompetrol
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
Redactia.ro
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
România, zguduită de o mișcare seismică în această după-amiază. Unde s-a produs cutremurul
KanalD.ro
România, zguduită de o mișcare seismică în această după-amiază. Unde s-a produs cutremurul

Politic

Parteneri
Delta urbană de la Iași ar urma să dreneze 36,5 milioane de lei. Studiul de fezabilitate este gata, iar consilierii locali sunt chemați să aprobe investiția
ZiaruldeIasi.ro
Delta urbană de la Iași ar urma să dreneze 36,5 milioane de lei. Studiul de fezabilitate este gata, iar consilierii locali sunt chemați să aprobe investiția
De ce a ratat Rapid una dintre principalele ținte dorite de Pancu. Avem toate cifrele
Fanatik.ro
De ce a ratat Rapid una dintre principalele ținte dorite de Pancu. Avem toate cifrele
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem