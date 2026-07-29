„Într-un oraș, lupta cu șobolanii trebuie să se dea pe mai multe fronturi! Ei nu pot dispărea doar prin deratizare. Curățenia și responsabilitatea fiecăruia dintre noi sunt esențiale! Compania Municipală Eco Igienizare are un plan anual de deratizare, care stabilește numărul de tratamente, în funcție de locații”, a transmis instituția condusă de Ciprian Ciucu.

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PMB a explicat că, în afara deratizărilor programate, se intervine de câte ori este nevoie, în urma sesizărilor cetățenilor, dar acest lucru nu este suficient. În acest context, Primăria Capitalei a făcut un apel la locuitori: „În total, sunt circa 140.000 de cutii negre în tot Bucureștiul. De ce nu este suficient? Deratizarea, oricât de bine ar fi făcută, nu poate rezolva singură problema. Șobolanii sunt atrași de sursele de hrană și de locurile unde se pot adăposti. Resturile alimentare aruncate pe stradă, prezența gunoiului menajer în zona restaurantelor și a magazinelor cu profil alimentar, clădirile și terenurile abandonate, toate acestea favorizează înmulțirea rozătoarelor”.

„Oricâte cutii negre ar fi în zonă, șobolanii nu vor fi tentați de produsul raticid din interiorul lor, atâta timp cât găsesc altceva mai bun de mâncare. Așadar, pentru ca deratizarea să funcționeze, e necesară menținerea curățeniei, gestionarea mai eficientă a deșeurilor, igienizarea clădirilor și a terenurilor abandonate. E necesar, de asemenea, să nu mai lăsăm la colț de stradă mâncare pentru porumbei, pentru câini și pisici”, a precizat PMB.





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