În vârstă de 20 de ani, Andreea Bostanica se bucură de un adevărat succes ca influencer pe rețelele de socializare, are milioane de fani pe TikTok, dar e și cântăreață. Din activitatea ei a reușit să strângă o adevărată avere, are un penthouse în Republica Moldova, unde deține și câteva apartamente pe care le închiriază, și la fel în București, unde s-a mutat de un an.

În plus, tânăra deține și o mașină în valoare de aproximativ 300.000 de euro. În mediul online, ea a devenit virală cu clipurile în care primește cadouri de zeci de mii de euro, genți de la branduri de lux, bijuterii și haine, dar și trandafiri.

Andreea Bostanica vorbește în rusă cu iubitul

Recent, ea a impresionat cu cei 2.000 de trandafiri albi și roșii pe care i-a primit. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, ea a rupt tăcerea și a spus că de la iubit i-a primit. S-a speculat că se iubește cu un bogat arab, însă nu e așa.

Sursa video: Instagram Andreea Bostanica

„Nu e din România, dar nici din țările arabe. Se zvonește foarte mult că sunt cu cineva din Dubai, ultima oară am fost într-o vacanță în Dubai cu mama mea, o săptămână. Nu sunt adevărate zvonurile. Nu este român. Vorbim în limba rusă. Nu e oligarh. Mi se pare ceva normal să primești flori de la iubitul tău. Mașina eu mi-am cumpărat-o”, a declarat Andreea Bostanica, în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV.

Vedeta nu i-a dezvăluit identitatea iubitului, însă a spus mai multe amănunte despre el. „Nu e TikTok-er, nu are social media. Are 28 de ani și locuiește în România. Eu cred că e o relație serioasă. Ne știm cred că de trei ani, dar suntem împreună de jumătate de an. Mama l-a cunoscut, sunt prieteni”, a mai zis tânăra de 20 de ani.

Câți bani câștigă Andreea Bostănica pe TikTok

Videoclipurile Andreei pe TikTok au generat controverse, împărțind publicul în două tabere: cei care apreciază stilul ei de viață și cei care consideră că este „sponsorizată” de cineva. Andreea Bostănica însă respinge aceste acuzații, afirmând că tot ce are este datorită muncii sale și succesului pe care l-a construit în timp. „Fetițele care se uită la mine, din contră, se motivează, cum eu mă uit la alte fete, băieți, care muncesc.

Eu, de exemplu, cânt, fac vlogging, TikTok, Instagram, am campanii. Din acești bani pentru care eu îi lucrez de la 12 ani, prietenii mei când aveau 12 ani de exemplu se jucau, eu filmam vlogguri, editam, făceam ore de vioară, pian, actorie, dansuri, editam singură, lansam piese.

Pentru că toată copilăria mea mi-am dedicat-o muzicii, acum îmi permit, vedeți câte puncte am, momentan am două milioane, calculați cât valorează, ca să înțelegeți cât am făcut săptămâna asta. În continuare nu îmi retrag absolut niciun cuvânt, în continuare mi-e milă de oamenii care sunt invidioși, nu îmi retrag absolut niciun cuvânt”, a spus Andreea Bostănica, pe TikTok.

Recent, Andreea Bostănica a dezvăluit cât de mulți bani câștigă într-o singură săptămână, explicând cum reușește să își permită luxul de care se bucură. Creatoarea de conținut din Republica Moldova a menționat că a câștigat două milioane de puncte pe TikTok, echivalentul a aproximativ 20.000 de euro pe săptămână.

