Înainte cu aproximativ două săptămâni de Crăciun, vedeta în vârstă de 20 de ani care este născută la Chișinău a postat pe rețelele de socializare bradul ei împodobit, iar ornamentele erau toate de la Swarovski și valorau peste 2.000 de euro.

Acum, odată cu venirea Crăciunului, Andreea Bostănică a reușit să fie din nou în centrul atenției, dar de această dată după ce a postat pe TikTok un filmuleț în care apare cu lacrimi în ochi.

Nu știe când i-a dispărut brățara

Clipul a adunat peste 2,5 milioane de vizualizări, iar vedeta și-a anunțat fanii că și-a pierdut brățara preferată.

„Cel mai oribil Ajun de Crăciun. Mi-am pierdut brățara mea preferată fix azi. Nu știu de câte zile am pierdut-o, abia azi am observat. Din poze am văzut că de multe zile lipsește”, spune Andreea Bostănică în filmulețul de pe TikTok.

Din câte se pare, este vorba despre o brățară Cartier care ar costa 27.300 de dolari!

„Vă rog frumos, dacă ați găsit brățara mea și ați putea să mi-o returnați. Este preferata mea. Mulțumesc mult”, a scris vedeta în dreptul clipului postat pe internet.

Internauții au pus-o la zid

Chiar dacă are milioane de vizualizări și zeci de mii de comentarii, se pare că mulți dintre internauți au atacat-o pe Andreea Bostănică din cauza clipului video pe care l-a postat pe TikTok și în care ea apare cu lacrimi în ochi.

Recomandări Cazul Ferma Dacilor. Un an de la focul devastator care a omorât opt oameni. Laboratorul de expertize criminalistice a identificat cauzele incendiului

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Vă rog să o păstrați dacă o găsiți”, „Eu azi am observat că nu-mi găsesc șoseta dreaptă. Deci te înțeleg perfect, sunt alături de tine”, „Ai făcut un om fericit”, „Alții n-au ce mânca”, „Cel mai oribil ajun de Crăciun când pierzi pe cineva undeva de unde nu e posibil să se mai întoarcă. Dar tu cu brățara mai ai mult de învățat din viața reală”, „Și eu când mă gândesc că mi-am pierdut doi frați și tatăl… Asta pierdere, nu o brățară” și „Poate a găsit-o o familie amărâtă și și-au cumpărat o casă. Nu mai plânge, ai făcut o faptă bună” au fost doar câteva dintre reacțiile utilizatorilor de TikTok.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News