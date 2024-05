Andreea Bostănică, una dintre cele mai populare tinere de pe TikTok, continuă să atragă atenția pe rețelele de socializare cu cadouri de zeci de mii de euro și buchete impresionante de flori. Deși există multe speculații cu privire la persoana care îi face astfel de cadouri exorbitante, Andreea păstrează misterul și nu dezvăluie identitatea generosului admirator.

Ea a subliniat că și-a dedicat întreaga copilărie carierei sale, iar acum este normal să se bucure de succesul și reușitele sale financiare.

Videoclipurile Andreei pe TikTok au generat controverse, împărțind publicul în două tabere: cei care apreciază stilul ei de viață și cei care consideră că este „sponsorizată” de cineva. Andreea Bostănică însă respinge aceste acuzații, afirmând că tot ce are este datorită muncii sale și succesului pe care l-a construit în timp.

„Fetițele care se uită la mine, din contră, se motivează, cum eu mă uit la alte fete, băieți, care muncesc. Eu de exemplu cânt, fac vlogging, TikTok, Instagram, am campanii. Din acești bani pentru care eu îi lucrez de la 12 ani, prietenii mei când aveau 12 ani de exemplu se jucau, eu filmam vlogguri, editam, făceam ore de vioară, pian, actorie, dansuri, editam singură, lansam piese.

Recomandări Video cu bătaia dintre Florin Roman și Dan Vîlceanu din Parlament. În imagini se vede cum membrii PNL se bruschează

Pentru că toată copilăria mea mi-am dedicat-o muzicii, acum îmi permit, vedeți câte puncte am, momentan am două milioane, calculați cât valorează, ca să înțelegeți cât am făcut săptămâna asta. În continuare nu îmi retrag absolut niciun cuvânt, în continuare mi-e milă de oamenii care sunt invidioși, nu îmi retrag absolut niciun cuvânt”, a spus Andreea Bostănică, pe TikTok.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„Eu am făcut în 15 minute cât faceți voi în trei luni, de fapt, cred că mai mult”

Recent, Andreea Bostănică a dezvăluit cât de mulți bani câștigă într-o singură săptămână, explicând cum reușește să își permită luxul de care se bucură. Creatoarea de conținut din Republica Moldova a menționat că a câștigat 2 milioane de puncte pe TikTok, echivalentul a aproximativ 20.000 de euro pe săptămână.

„Ce să zic dragilor, voi îmi dați hate, eu am făcut în 15 minute cât faceți voi în trei luni, de fapt, cred că mai mult. Ce să faci, asta e viața. Eu vă iubesc. Dați hate în comentarii. Este foarte amuzant pentru că oamenii mă urăsc fără niciun motiv, iar eu mă simt cu adevărat rău pentru ei, mă simt rău și asta este amuzant. Voi invidioșilor, mi-e milă de voi sincer, mi-e milă de voi, să vă ajute Dumnezeu.

Recomandări Foştii inculpaţi din „dosarul Ţăndărei”, acuzați de trafic de minori, obţin daune din partea statului. „Privarea nedreaptă de libertate a produs suferințe de natură morală”, spun judecătorii

Îmi dau seama ce viață tristă aveți, voi trăiți tot cu viața mea, dar asta este. De asta sunt eu aici. De asta am făcut eu în 20 de minute, cât nu faceți voi în 3 luni de muncă”, a spus Andreea Bostanică.

Ilinca Vandici a criticat-o pe Andreea Bostănică

Andreea Bostănică este urmărită pe TikTok de peste 6 milioane de persoane, iar filmulețele postate de ea în mediul online au milioane de vizualizări. În ultima perioadă, tânăra din Republica Moldova a arătat că primește cadouri de zeci de mii de euro și buchete de flori care abia îi încap în camera de hotel din Dubai. După opulența pe care o afișează pe internet, oamenii s-au întrebat câți bani câștigă Andreea Bostănică din TikTok.

Ilinca Vandici a avut o reacție neașteptată la adresa tinerei în emisiunea de la Kanal D2, „Follow Us”. Prezentatoarea TV consideră că Andreea Bostănică nu este un exemplu pentru tânăra generație.

„Și dacă ai avea acum o prietenă sau mai multe care au o adolescentă în creștere care o urmărește pe domnișoara Andreea Bostănel… Bostănică, scuze… pe TikTok și văd unboxingurile astea care nu se mai termină de mii de euro și florile care nu se mai termină…

(…) Unu, dacă avem posibilități, iubiți, pentru că am înțeles că are un iubit… Ideea este că din TikTok mi-e greu să cred că tu poți să câștigi atât de mult încât să-ți cumperi lucrurile astea pe bandă rulantă. Dacă ar fi să faci un unboxing la un cadou, o dată pe lună, să-ți cumperi o geantă Hermes… De ce trebuie să le punem în față la toată lumea. Sunt oameni care nu au unde să locuiască. Sunt copii care mor de foame. De ce trebuie să ne arătăm în halul ăsta? Ce învață tinerele alea care se uită? Aici este durerea mea”, a subliniat Ilinca Vandici.

Recomandări Românii vor intra în Turcia doar cu buletinul după 1 iunie. Erdogan a semnat decretul prezidenţial

Prezentatoarea TV nu s-a oprit aici și a continuat: „Ok, este superbă Andreea. Cântă frumos. E superbă, punct. Hai să facem asta. Hai să dansăm, să cântăm, hai să arătăm cât suntem de frumoase. De ce trebuie opulența asta exagerată?

În care arătam bijuteriile. La mine, la tine, vine un băiat care ne aduce și nouă 100 de trandafiri, dar înainte am văzut-o pe Andreea Bostănel pe Instagram, ce-i zic? Am prietene care au copile adolescente și care o urmăresc pe Andreea Bostănică și alții nu mai știu cum să facă”.

Urmărește-ne pe Google News