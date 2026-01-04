Andreea Bostănică, ironie la adresa artistelor din România și Republica Moldova: „Dacă ies din țară nu le știe nimeni”

Influencerița Andreea Bostănică nu s-a mai abținut și a făcut declarații surprinzătoare în mediul online. În timpul unui live pe TikTok, vedeta a răbufnit când un utilizator a întrebat-o cum este să trăiască din activitatea sa pe platformă și a profitat de ocazie pentru a sublinia că nu poate fi comparată cu restul cântărețelor din România sau Republica Moldova.

Influencerița, cunoscută pentru aparițiile ei controversate și pentru sinceritatea fără menajamente, a lansat astfel o săgeată subtilă către artistele cu care, potrivit ei, nu se află pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește cariera și stilul.

„Nu știu Sebi, trebuie să îi întrebi pe cei care chiar din asta trăiesc, eu nu o fac. Pe lângă TikTok, eu de la 12 ani cânt, lansez propriile mele piese, am milioane de vizualizări la clipuri, am aproape un milion de abonați pe canalul meu de YouTube. Am milioane de urmăritori pe TikTok, nu pentru că fac live, ci pentru că postez cel mai bun conținut. Sunt cel mai bun content creator din țară și nu numai. Eu dacă ies din afara țării nu sunt ca artistele din România sau din Republica Moldova, care dacă ies din țară nu le știe nimeni. Eu merg pe stradă în alte țări și mă recunoaște lumea”, a declarat Andreea Bostănică.

Clipul a strâns rapid mii de vizualizări și comentarii, fanii fiind împărțiți între cei care o susțin pentru sinceritate și cei care consideră că reacția a fost prea dură.

Câți bani câștigă Andreea Bostănică pe TikTok

Andreea Bostănică a dezvăluit cât de mulți bani câștigă într-o singură săptămână, explicând cum reușește să își permită luxul de care se bucură. Creatoarea de conținut din Republica Moldova a menționat că a câștigat 2 milioane de puncte pe TikTok, echivalentul a aproximativ 20.000 de euro pe săptămână.

„Ce să zic dragilor, voi îmi dați hate, eu am făcut în 15 minute cât faceți voi în trei luni, de fapt, cred că mai mult. Ce să faci, asta e viața. Eu vă iubesc. Dați hate în comentarii. Este foarte amuzant pentru că oamenii mă urăsc fără niciun motiv, iar eu mă simt cu adevărat rău pentru ei, mă simt rău și asta este amuzant. Voi invidioșilor, mi-e milă de voi sincer, mi-e milă de voi, să vă ajute Dumnezeu.

Îmi dau seama ce viață tristă aveți, voi trăiți tot cu viața mea, dar asta este. De asta sunt eu aici. De asta am făcut eu în 20 de minute, cât nu faceți voi în 3 luni de muncă”, a spus Andreea Bostanică.

