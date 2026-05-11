Persoanele și organizațiile incluse pe lista de sancțiuni a UE au fost implicate în „deportarea ilegală sistematică, transferul forțat, asimilarea forțată, inclusiv îndoctrinarea și educația militarizată”, precum și în „adopția ilegală și mutarea în Federația Rusă și în teritoriile ocupate temporar” a unor minori ucraineni, potrivit unui comunicat de presă emis luni.

Măsurile constau în blocarea activelor din UE ale celor sancționați și în interdicția de acces pe teritoriul UE pentru persoanele fizice vizate, care sunt oficiali și politicieni din teritoriile ocupate ilegal de Rusia și șefi ai unor tabere de tineret, cluburi și alte organizații militar-patriotice, răspunzători de promovarea educației patriotice și militare a tineretului prin îndoctrinare ideologică, expunere la cultura militară rusă, instruire paramilitară și participarea la evenimente care fac apologia războiului de agresiune al Rusiei.

Printre organizațiile sancționate figurează grupuri apropiate de Ministerul Educației de la Moscova, precum Centrele pentru Copii din întreaga Rusie Orlionok, Scarlet Sails și Smena. Alte grupuri funcționează în teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina: Centrul DOSAAF din Sevastopol, Școala Navală Nahimov și Clubul Militar-Patriotic „Patriot” din Crimeea. Acestea sunt acuzate de „îndoctrinare pro-rusă, inclusiv prin evenimente patriotice, educație ideologică și activități cu orientare militară”.

La începutul invaziei ruse la scară largă, aproximativ 20.500 de copii ucraineni au fost transferați ilegal fie în Rusia, fie în teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina. Multora dintre minori li s-a impus schimbarea identității și a cetățeniei, iar unii au fost dați ilegal spre adopție. În pofida eforturilor internaționale, doar 2.100 de copii au fost repatriați în Ucraina.

Liderul rus Vladimir Putin este vizat de un madat de arestare emis de Curtea Penală Internațională sub acuzația de deportare ilegală a unor copii din Ucraina și transfer ilegal de persoane din Ucraina în Federația Rusă.

