La prima vedere, IWC Pilots Venturer Vertical Drive pare aproape prea ciudat ca să fie un ceas de serie. Când l-am văzut fizic la Watches and Wonders 2026, la Geneva, prima reacție a fost exact asta: nu mi-era clar dacă mă uit la un prototip, la un concept pentru stand sau la un produs care chiar va ajunge în magazine. Carcasa albă, lipsa coroanei, bezelul foarte mare și designul aproape de obiect SF îl fac să arate complet diferit de un Pilot clasic IWC.

Ce este, de fapt, Pilots Venturer Vertical Drive

Modelul, referința IW328601, este primul ceas IWC proiectat și certificat pentru zboruri spațiale umane. Nu este doar o versiune albă a unui Pilot deja existent, ci un model dezvoltat prin divizia IWC XPL, în parteneriat cu Vast, compania americană care construiește Haven-1, descrisă drept prima stație spațială comercială. IWC spune că ceasul a trecut testele Vast pentru mediul de zbor spațial și utilizare de către echipaj, primind certificarea oficială de zbor spațial din partea partenerului.

Asocierea exactă este importantă: nu vorbim despre un ceas certificat de NASA, ca în cazul Omega Speedmaster, ci despre un ceas dezvoltat cu Vast și calificat pentru misiunile acestei companii. Haven-1 este gândită ca o stație spațială comercială, iar IWC intră aici într-o zonă nouă, unde explorarea spațială nu mai înseamnă doar agenții guvernamentale, ci și companii private. Prețul este de circa 28.900 de euro, în funcție de piață.

Cum funcționează fără coroană

Partea tehnică cea mai interesantă este lipsa coroanei. În locul ei, IWC folosește un sistem patent-pending cu bezel rotativ și un selector lateral. Ideea vine dintr-o problemă foarte concretă: un astronaut trebuie să poată opera ceasul cu mănuși groase, inclusiv într-un costum spațial. O coroană clasică ar fi greu de prins, incomodă și mai predispusă la agățare.

La Venturer Vertical Drive, funcțiile sunt controlate prin bezel, iar un fel de buton de pe partea stângă a carcasei permite trecerea între setarea orei, reglarea fusului orar și armarea mecanismului. IWC explică faptul că mișcarea bezelului este transmisă către tijă printr-un sistem de ambreiaj numit „Vertical Drive”.

Ceasul afișează două fusuri orare. Timpul de referință, adică „mission time”, este indicat pe o

scală de 24 de ore, iar ora locală sau ora de acasă poate fi ajustată separat în pași de câte o oră.

Logica este simplă: în spațiu, o stație orbitală poate înconjura Pământul în aproximativ 90 de

minute, ceea ce înseamnă până la 16 răsărituri și apusuri într-o zi. De aceea, astronauții folosesc

un format de 24 de ore, de obicei UTC, pentru programul de lucru și odihnă.

Proporții mari, dar cu motiv

Pe hârtie, dimensiunile sunt serioase: 44,3 mm diametru și 16,7 mm grosime. Nu este un ceas mic și nici nu încearcă să fie. Totuși, forma fără anse clasice și continuitatea cu cureaua integrată din cauciuc FKM îl fac să pară mai coerent decât te-ai aștepta. Nu devine discret, dar nici nu pare doar un obiect pus pe mână fără logică.

Carcasa este din ceramică albă de zirconiu, iar bezelul și spatele sunt din Ceratanium, materialul

IWC care combină avantajele titanului cu rezistența la zgârieturi a ceramicii. Ceasul are rezistență la apă de 100 de metri și este gândit să suporte variații extreme de temperatură, de la peste 100 de grade Celsius în lumina directă a soarelui la minus 150 de grade Celsius în umbră, condiții relevante pentru mediul spațial.

În interior se află calibrul IWC 32722, automatic, cu 120 de ore autonomie, funcție GMT și dată.

Interesant este că mecanismul poate fi armat atât prin rotorul automatic, cât și manual, prin rotirea bezelului, lucru gândit pentru utilizare inclusiv în microgravitație.

De ce există un astfel de ceas

Întrebarea normală este: chiar are nevoie cineva de un ceas mecanic în spațiu în 2026?

Răspunsul pragmatic este că nu în același fel în care avea nevoie un astronaut acum 60 de ani.

Astăzi, astronauții au sisteme digitale, computere, proceduri și instrumente mult mai avansate.

Dar în ceasornicărie, sensul nu este doar utilitar. IWC folosește acest model ca demonstrație de inginerie și ca poziționare pentru o nouă eră a explorării spațiale private. Brandul a mai fost prezent în misiuni precum Inspiration4 și Polaris Dawn, dar acolo a fost vorba de ceasuri de pilot adaptate. Venturer Vertical Drive este prezentat ca primul IWC construit de la zero pentru spațiu.

Chris Grainger-Herr, CEO-ul IWC, spune în comunicatul brandului că echipa nu a adaptat un design existent, ci a pornit „de la o foaie albă” pentru a defini ce ar trebui să ofere un ceas pentru astronauți ca funcționalitate, operare, afișare a timpului și materiale.

Ce alte ceasuri a mai lansat IWC

Venturer Vertical Drive a fost cel mai bizar și probabil cel mai discutat release IWC de la Watches and Wonders 2026, dar nu a fost singurul. Brandul a venit și cu noi modele din gama Ingenieur, inclusiv versiuni mai mici și variante noi de materiale, continuând direcția începută odată cu relansarea modernă a colecției.

IWC a prezentat și noi modele Le Petit Prince, inclusiv Pilots Watch Chronograph 41 în ceramică albă cu cadran albastru și spate din titan gravat, dar și alte interpretări ale temei Saint-Exupéry. În plus, au apărut noi perpetual calendar-uri Big Pilot cu sistem ProSet, ceea ce arată că 2026 a fost un an foarte încărcat pentru IWC, nu doar un an construit în jurul unui singur ceas spațial.

Totuși, dacă trebuie ales un model care rămâne în minte, acesta este Venturer Vertical Drive.

Nu pentru că este cel mai frumos IWC al anului, ci pentru că este cel mai curajos. E genul de ceas care pare ciudat până când înțelegi problema pe care încearcă să o rezolve. Iar chiar și atunci, rămâne ciudat — dar într-un mod care măcar are sens.

