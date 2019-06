VIDEO | Andreea Esca și-a angajat fiica! Alexia Eram, plătită de mama ei să facă o emisiune online de modă﻿

Alexia Eram, studentă la Londra, a încheiat cu bine primul an universitar și a revenit de câteva zile acasă. „Gata, am terminat sesiunea, sunt în vacanță. A fost foarte bine, fac ceva ce îmi place și nu mi se pare că este atât de greu. Cea mai dificilă materie cred că a fost teoria, pentru că era cel mai tehnic lucru. Am trecut la toate, am luat note foarte bune. Este diferit sistemul acolo, contează cât la sută ai luat, nu se face o notă generală, e mai complicat, dar am luat cu bine. Acum am vacanță până în septembrie”, ne-a spus ea.

Alexia Eram este amfitrioana unei emisiuni online de modă

Fata celei mai cunoscute știriste din România nu are de gând să stea însă cu burta la soare până în septembrie. Din contră, va munci în toată această perioadă. Iar cea care i-a dat de lucru și o va plăti pentru asta e chiar mama ei. Andreea Esca a angajat-o pe Alexia la revista online AlistMagazine, unde este director editorial, și i-a dat pe mână fix ce și-a dorit: o emisiune de modă.

„I-am spus mamei că o să vreau să fac ceva când vin în vară. Mă gândeam la ceva de fashion, ca să se lege puțin de ce fac eu la facultate și mama mi-a zis că e un loc liber la „Trend Challenge”, așa că m-am apucat să o fac într-o nouă formulă. Pot să vă spun că o să fie și vedete implicate în emisiune, dar o să vedeți în fiecare vineri”, ne-a dezvăluit Alexia Eram.

Alexia Eram și Andreea Esca lucrează împreună

Primul job: într-o cafenea din Dorobanți

Fiica Andreei Esca nu e tocmai novice în câmpul muncii. Ea a bifat primul job în timpul liceului, dar pentru o perioadă scurtă. Deși i-a plăcut experiența, a fost nevoită să renunțe din cauza programului încărcat de la școală: „Am lucrat într-o cafenea din Dorobanți, o lună, am avut un job part-time. Acesta de acum e primul job pe long time. Atunci aveam 16 ani, voiam să văd cum e să muncești, mi-a plăcut, este o experiență, înveți foarte multe lucruri. Trebuie să încerci tot timpul să faci de toate. Mama chiar mă împinge să fac cât mai multe lucruri, să merg să aplic la cât mai multe joburi”.

Alexia spune că va continua să prezinte emisiunea online și după ce se va întoarce la Londra, pentru a-și continua facultatea: „Eu oricum vin în țară o dată pe lună și o să filmez atunci mai multe ediții”.

