Andreea Esca a rememorat ziua în care l-a adus pe lume pe Aris și a împărtășit cu urmăritorii ei amintiri savuroase din copilăria lui Aris și până în prezent.

Andreea Esca: „Arisone, tare fericită am fost când am făcut cunoștință”

Vedeta TV a mărturisit cât de fericită a fost în ziua de 24 iulie 2003, când și-a ținut pentru prima dată băiatul în brațe, dar și cum a evoluat relația lor de-a lungul anilor.

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„Arisone, tare fericită am fost în 24 iulie 2003, când am făcut cunoștință! Erai sănătous, frumos și cuminte! Ce să-ți mai dorești de la un bebeluș? Cu timpul m-am îndrăgostit de tine pentru că erai cald, haios și în continuare foarte cuminte!”, a scris Andreea Esca.

Replicile memorabile ale lui Aris din copilărie

Andreea Esca a dezvăluit două dintre replicile memorabile pe care Aris i le spunea când era mic, în momentele în care ea încerca să fie mai strictă.

„Apoi ai oscilat, în funcție de cât de strictă ți se părea că sunt, între: «Eu nu o să mă însor niciodată, pentru că iubirea mea e măritată» și «tu nu ai inimă, pentru că e acoperită de sâni». Mereu am râs mult cu tine și cu Alexia! Ați fost și ați rămas veseli și buni, iar asta este mare lucru”, a adăugat prezentatoarea Știrilor Pro TV.

Andreea Esca: „Te-ai transformat într-un bărbat șarmant și înțelept”

Mândră de bărbatul în care s-a transformat fiul ei, Andreea Esca a încheiat mesajul cu o urare caldă și i-a transmis dragostea întregii familii.

„Acum te-ai transformat într-un bărbat șarmant și înțelept, de care și Papa, și eu, și Alexia, suntem tare mândri! La mulți ani, my Lion King!”

Alături de urarea emoționantă, Andreea Esca a postat și o serie de fotografii de colecție, care îi surprind pe ea, pe soțul ei, Alexandre Eram și pe fiica lor, Alexia, în momente amuzante din perioada copilăria lui Aris.
Postarea a strâns rapid mii de aprecieri și sute de comentarii din partea fanilor și colegilor de breaslă, care i-au transmis urări sărbătoritului.

Foto: Facebook

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