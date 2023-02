Andreea Ibacka, despre neînțelegerile cu Cabral: „Uneori îmi doresc chestia asta și sunt lucruri pe care le fac tocmai ca el să mă aplaude”. Sunt căsătoriți din 2011

Andreea Ibacka a recunoscut că relația ei de cuplu cu Cabral nu este perfectă, mai întâmpină și ei situații neașteptate, probleme, însă au învățat împreună cum să le rezolve pe toate. Mai apar neînțelegeri între ei, mai ales când vine vorba despre aprecierile pe care și le aduc unul altuia. „Cred că fiecare își dorește să fie mai apreciat decât este, pentru că suntem două persoane foarte ocupate și care muncim mult și ne și dedicăm mult.

Și, uneori, n-avem timp să vedem că și celălalt trage la fel de mult și ne-am dori doar să culegem aplauzele la scenă deschisă. Acasă, dacă se poate pe sectorul 4, soțul să mă felicite la megafon: «Așa, soție ca a mea nu mai are nimenea!»…Uneori îmi doresc chestia asta și sunt lucruri pe care le fac tocmai ca el să mă aplaude și când nu mă aplaudă”, a declarat Andreea Ibacka, scrie unica.ro.

În vârstă de 37 de ani, Andreea Ibacka are acum familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna. Astfel, marea ei dorință acum e să petreacă cât mai mult timp alături de cei dragi. „Îmi doresc să mă bucur de familie mai mult și, uite, mă refer inclusiv la cea de-a patra generație pe care o am alături de mine pentru că încă am bunici. Și mi-aș dori să pot să ajung mai des pe la ei, să avem mai multe poze, mai multe filmări, mai multe experiențe împreună încă, alături de strănepoții lor, desigur, pentru că totul se învârte în jurul strănepoților acum”, a mai spus Andreea Ibacka la FRESH by UNICA.

Andreea Ibacka: „Mi-am dorit să cresc foarte repede!”

Andreea Ibacka are o carieră de succes în actorie, ea a jucat în multe seriale de televiziune, iar acum e prezentatoare la Happy Channel, alături de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. Vedeta are însă un regret referitor la viața ei și are grijă să nu li se întâmple asta și copiilor ei. „Mi-am dorit să cresc foarte repede! Mi-aduc aminte că inclusiv în copilărie eram genul de copil care prefera compania adulților, trăgea cu urechea la discuțiile părinților.

Ai mei aveau o gașcă foarte drăguță, copii și părinți, copii de aceeași vârstă, și cumva eu mereu trăgeam înspre ei. Și văd treaba asta la Namiko, care, sigur, are câțiva prieteni de suflet pe care îi enumeră o dată la câteva zile ca să își reconfirme că e unde trebuie.

În rest, caută compania adulților. Și eu încerc să o ajut pe ea să nu facă aceleași lucruri pe care le-am făcut eu și cumva să se bucure mai mult de copilărie.

Asta e, eu mi-am dorit dintotdeauna să cresc, m-am ținut de școală, mi-am dorit să mă angajez, m-am angajat imediat după bac, după ce am intrat la facultate, și poate că e bine să copilărim atunci când e momentul. Că acum să-mi iau lumea în cap la criza vârstei mijlocii, n-ar fi ok, am alte responsabilități”, a mai zis Andreea Ibacka în emisiunea online.

