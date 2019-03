„La sfârșit de mai va fi. Am luat 9 kilograme. Nu-mi doresc ceva foarte sofisticat, o să fie un eveniment intim, cu familia, cu câțiva prieteni, la noi acasă. O să fie un garden party, probabil că o să ne îmbrăcăm toți românește, mi s-a părut simpatică ideea”, a declarat Andreea Ibacka, la Vorbește lumea.

Andreea Ibacka a trecut printr-un moment extrem de dificil în timpul sarcinii. Vedeta a povestit ce i s-a întâmplat. „ (…)Toată lumea are necazuri. A fost o perioadă de cumpănă pentru că cu 3 luni înainte de termen am ajuns la camera de gardă cu riscul de a naște prematur, iar problema era că eram plecați din țară. Eram în concediu, în Malta. Aveam 6 luni și jumătate de sarcină, nu anticipam nicio problemă. Am ajuns la 9 luni, aproape la 9 luni și jumătate, a fost bine. Eram cu casa neterminată, am așteptat să fie cât de cât gata și după s-a întâmplat”, a spus ea recent.

Cine este Andreea Ibacka

Andreea Ibacka este o actriță în vârstă de 33 de ani. Este cunoscută publicului telespectator grație telenovelelor în care a jucat de-a lungul anilor. Cabral, în vârstă de 41 de ani, este cunoscut publicului telespectator din postura de prezentator de televiziune. Cabral și soția sa, Andreea Ibacka, au devenit părinți de fetiță la sfârșitul anului 2018. Bebelușul este primul copil al blondei cu soțul ei, Cabral. Fiica celor doi a primit numele Namiko. Prezentatorul de televiziune mai are o fiică, Inoke, din mariajul cu Luana Ibacka.

