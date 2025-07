Din primele informații oferite de poliție a rezultat că Andreea și Cabral Ibacka nu erau vinovați, ci un șofer care conducea o mașină și a intrat în ei. Însă, din păcate pentru actriță, ea a avut nevoie de îngrijiri medicale și a ajuns de urgență la spital, cu ambulanța.

La o săptămână de la producerea accidentului rutier, Andreea Ibacka a postat pe Facebook primele imagini cu ea după ce a fost exernată din spital, dar a oferit și o primă reacție despre cele întâmplate.

„Cu mâna în ghips și câteva contuzii… Tot eu: fragilă, vulnerabilă, răvășită, dar recunoscătoare, puternică, cu o stea norocoasă și un înger păzitor. În centrul Bucureștiului, joia trecută, am trecut printr-un accident serios de motocicletă. Deși ne deplasam regulamentar. Eu am zburat de pe motor la câțiva metri de la impact. Am plecat pentru prima oară în viață cu ambulanța. Conștientă, dar imobilizată complet, conform procedurilor.

Am o fractură la cotul stâng, fără deplasare. Nu necesită operație, doar ghips pentru 10 zile. Deja au trecut 6. Primul meu os rupt. Și, totuși, scriu acest text și zâmbesc. Fiindcă putea să fie mult mai rău și nu a fost. Fiindcă Dumnezeu a fost alături de mine și de familia mea. Be safe”, a scris soția lui Cabral pe celebra rețea de socializare.

Imediat după accident, oamenii legii au oferit și un comunicat de presă prin intermediul căruia au dezvăluit ce s-a întâmplat, fără a oferi însă numele persoanelor implicate.

„La data de 17 iulie 2025, în jurul orei 13.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc la intersecția dintre Bd. Nicolae Bălcescu – Str. C.A. Rosetti. Conducătorul unui autovehicul care se deplasa pe Bd. Nicolae Bălcescu dinspre Piața Universității către Piața Romană a intrat în coliziune cu o motocicletă care circula pe banda 1 a Bd-ului. Nicolae Bălcescu, în aceeași direcție. În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea pasagerului aflat pe motocicletă, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri”, afirmau în urmă cu o săptămână cei de la Poliție.

